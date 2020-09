Incidente a Eboli: auto in un canale/ Morta infermiera 50enne, corpo tra le lamiere

Incidente stradale dai risvolti drammatici, quello che è accaduto oggi a Eboli, comune in provincia di Salerno. Il sinistro, come riferisce il portale SalernoToday, sarebbe avvenuto esattamente lungo la Strada Provinciale 30B “Coda di Volpe” dove, per cause ancora tutte da accertare, una donna di 50 anni, di professione infermiera e residente a Eboli, sarebbe finita nel canale che costeggia la strada con la sua auto dopo averne perso il controllo. Il tragico episodio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre. Stando alle prime ricostruzioni, la donna si trovava alla guida della sua Citroen Picasso quando è finita fuori strada e successivamente in un canale di irrigazione che costeggia la Provinciale. InfoCilento.it aggiunge che l’infermiera stava rincasando dopo aver terminato il proprio turno di lavoro presso la struttura sanitaria “Campolongo Hospital”.

INCIDENTE A EBOLI: AUTO IN UN CANALE, MORTA 50ENNE

Il corpo dell’infermiera 50enne di Eboli, coinvolta oggi nell’incidente stradale mortale sarebbe rimasto incastrato nelle lamiere. Ad allertare i soccorsi sarebbero state alcune persone che avrebbero visto l’auto della donna finire nel canale. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 ma nonostante i tentativi di rianimarla, per la 50enne non c’è stato nulla da fare. L’incidente è stato tale da necessitare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che sono riusciti a tirare fuori dal canale l’auto con l’ausilio di una gru e successivamente provveduto ad estrarre il corpo dalla lamiere. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Eboli coordinati dal capitano Luca Geminale, il quale ha prontamente dato il via libera all’inizio delle indagini per fare chiarezza sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. Si tratterebbe tuttavia di un incidente autonomo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA