Incidente a Misano, Federico Esposto morto a 27 anni/ Altro pilota ferito gravemente

Un incidente a Misano, durante il World Circuit, ha provocato la morte di Federico Esposto, pilota romano di 27 anni, ed il ferimento di Marco Sciutteri, pilota bolognese di 31 anni. Il dramma, come riportato dal Corriere della Sera, è avvenuto durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.

Diretta Formula 1/ Pérez ha vinto il Gp di Singapore nonostante la penalità!

La manifestazione dopo quanto accaduto è stata immediatamente interrotta in segno di lutto. “La Fmi, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti”, è stato scritto in una nota. Anche il Gentlemen’s motor club, per cui Federico Esposto era tesserato, si è unito al cordoglio. Il pilota, originario di Ostia, era molto conosciuto nel settore. Aveva iniziato a correre all’età di soli 5 anni. Innumerevoli i messaggi dei parenti e degli amici che lo ricordano come “solare” e “simpatico”.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti: Verstappen frena, che battaglia Leclerc-Perez!

Incidente a Misano, Federico Esposto morto a 27 anni: Marco Sciutteri è ferito gravemente

Oltre alla morte del ventisettenne Federico Esposto, il bilancio del drammatico incidente al Misano World Circuit ha visto anche il pilota trentunenne Marco Sciutteri di Bologna rimanere gravemente ferito. Dopo lo schianto il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cesena, dove è attualmente ricoverato. In base a quanto riportato dal Corriere della Sera, è ancora in pericolo di vita. I medici stanno cercando di fare il possibile per salvarlo.

Ore di apprensione dunque per il mondo dei motori, che è stato sconvolto nelle scorse ore dalle terribili notizie provenienti dalla pista dove si stava disputando la gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.

DIRETTA MOTOGP/ Oliveira ha vinto il Gp di Thailandia! Bagnaia recupera su Quartararo

© RIPRODUZIONE RISERVATA