Incidente A14: autobus profughi Ucraina si ribalta/ Video Morta una giovane

Grave incidente sull’autostrada A14, dove un autobus di profughi dell’Ucraina, con a bordo circa 20 persone, si è ribaltato per ragioni ancora da accertare. Il sinistro ha avuto luogo all’altezza del chilometro 101, corsia Sud, a Forlì, pochi minuti prima delle 6.45 della mattinata di oggi, domenica 13 marzo 2022, nel segmento d’asfalto incluso fra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona. Sky Tg 24 ha raccolto le prime informazioni dai vigili del fuoco intervenuti sul loco e, purtroppo, non sono notizie positive, dal momento che una ragazza ha perso la vita, rimanendo schiacciata tra le lamiere.

Sarebbero invece illesi tutti gli altri passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo, che era diretto a Pescara. Per lor non si è neppure reso necessario l’intervento di soccorsi sanitari, almeno nell’imminenza degli accadimenti. Nel tratto interessato, intanto, si transita sulla corsia di sorpasso e non si registrano rallentamenti o code.

INCIDENTE AUTOBUS A14: GIOVANE DECEDUTA, ALCUNE PERSONE SONO STATE TRASPORTATE IN OSPEDALE

Come spiega ancora Sky Tg 24, coloro che si trovavano sull’autobus sfortunato protagonista dell’incidente sull’A14 sono tutte persone di giovanissima età. Pare che fossero addirittura due i pullman con targa ucraina diretti verso sud dopo essere essere partiti direttamente dal Paese in guerra. “Alcune persone – riferisce il notiziario – sono state trasportate in ospedale per accertamenti, altre hanno chiamato dei conoscenti e si sono fatte venire a prendere sul luogo dell’incidente”.

Non tutti, però, avevano mezzi propri o contatti di riferimento in Italia: ecco allora che 15 ucraini sono stati trasferiti presso la sede della polizia stradale di Forlì per l’identificazione, da dove poi riprendere il proprio viaggio una volta completate tutte le procedure richieste in ambito burocratico. Resta, purtroppo, la grave tragedia della vita spezzata di una ragazza.





