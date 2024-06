Incidente al casello di Rosignano: tre morti e cinque feriti gravi/ Auto a tutta velocità sulla coda

Terribile incidente a Rosignano, in provincia di Livorno, dove almeno tre persone sono morte e altre cinque rimaste ferite in uno scontro avvenuto al casello autostradale della A1, all’altezza del Comune toscano. Coinvolte nello scontro almeno tre euro, con una dinamica ancora da chiarire: secondo i vigili del fuoco, però, una vettura sarebbe arrivata a tutta velocità, travolgendo due ferme al casello, in attesa di uscire. L’incidente ha portato alla porte di tre persone e tra i feriti gravi ci sarebbe anche un bambino: numerosi inoltre i danni provocati alle struttura.

Omicidio Giada Zanola: "Era viva prima della caduta dal cavalcavia"/ Dall'autopsia emergono lividi e ferite

Come spiega TgCom24, la tragedia dell’incidente al è avvenuta poco dopo le 13: sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 per portare in ospedale i feriti. Il tratto di strada tra Rosignano Marittimo e Rosignano è stato chiuso: i vigili del fuoco e il personale di autostrade per l’Italia si sono messi subito al lavoro per liberare la zona e permettere alla circolazione di riprendere regolarmente dopo l’incidente.

Natisone, trovati due corpi dei ragazzi travolti dalla piena del fiume/ In corso le operazioni di recupero

Incidente al casello di Rosignano: cinque feriti in ospedale

Il terribile incidente al casello di Rosignano conta nel bilancio tre vittime e cinque feriti gravi, tra cui ci sarebbe anche un bambino. Secondo TgCom24, due delle vittime, di origine tedesca, sarebbero state a bordo dell’auto che si è schiantata colpendo le altre due in coda al casello. La terza vittima sarebbe uno degli occupanti delle auto tamponate: si segue ora l’evoluzione delle condizioni dei feriti tra cui c’è anche un bambino, tutti ricoverati in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto in A12, sono intervenute immediatamente due ambulanze con medico da Rosignano e Cecina, oltre a vari mezzi della Pubblica Assistenza di Rosignano e della Pubblica Assistenza di Cecina, come spiega Livorno Today. È infine giunta anche un’ambulanza dalla Misericordia di Montenero e altri due mezzi di soccorso, oltre ai vigili del fuoco. La strada, in questo giorno di festa del 2 giugno, era particolarmente trafficata.

Robert Pickton ucciso in carcere: il killer era condannato per l'omicidio di 6 donne/ Accoltellato in cella

© RIPRODUZIONE RISERVATA