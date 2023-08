Incidente al Mugello: pilota amatoriale morto nella Promo racing cup 2023/ Scontro a tre a fine gara

Un incidente all’autodromo del Mugello a Scarperia, in provincia di Firenze, ha provocato la morte di un pilota amatoriale che stava partecipando alla Promo racing cup 2023, una serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Il dramma, come ricostruito dalla Gazzetta del Sud, è avvenuto nel tratto finale del rettilineo principale della pista mentre stava andando in scena la competizione “Amatori 1000 avanzata” e ha coinvolto tre motociclisti, i quali si sono violentemente scontrati per cause ancora da chiarire. Uno dei piloti ha avuto la peggio. Le sue condizioni sono apparse subito compromesse all’arrivo imminente dei soccorritori, che hanno cercato ripetutamente di rianimarlo. È stato trasportato in ambulanza al reparto di rianimazione del centro medico del circuito, ma poco dopo non è stato possibile fare altro che costatarne il decesso. Gli altri due hanno riportato fratture multiple, ma non sono in pericolo di vita. Attualmente si trovano all’ospedale di Careggi, dove sono stati trasportati con l’elisoccorso.

Incidente al Mugello: pilota amatoriale morto nella Promo racing cup 2023, sospesa la competizione

La Promo racing cup 2023 è stata sospesa dopo che un pilota amatoriale è morto a causa di un incidente che si è verificato proprio all’autodromo del Mugello a Scarperia durante la competizione “Amatori 1000 avanzata”.

“La Promo Racing organizzatore dell’evento, di concerto con i promotori dei vari Trofei ha deciso di terminare la giornata di gara in segno di rispetto del pilota e della famiglia. Tutto l’Autodromo del Mugello, il personale di pista e la Direzione gara si stringono in un commosso abbraccio alla famiglia dello sfortunato pilota”, questo è quanto si legge nel comunicato pubblicato dall’Autodromo del Mugello pochi minuti dopo il drammatico episodio che ha sconvolto i partecipanti all’evento e tutto il mondo degli appassionati.

