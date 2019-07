Incidente al parco acquatico/ Video, 23enne tetraplegico? “Preghiamo per un miracolo”

Incidente drammatico, quello registrato al celebre parco acquatico di Aqualandia, a Benidorm, nella Spagna Orientale, e che si sarebbe potuto trasformare in una tragedia di proporzioni ancora maggiori per un giovane turista inglese. David Briffaut, 23enne originario dell’Essex, si trovava in vacanza in terra iberica insieme alla fidanzata e ad un gruppo di amici. Come spiega Fanpage.it, la sua sarebbe dovuta essere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento per una manciata di giorni, ma ben presto si è trasformata in un incubo per via di un brutto incidente al parco acquatico, immortalato dagli amici, ignari che avrebbe potuto costargli la vita. Si trovava su uno dei tanti scivoli presenti nel parco, insieme alla sua fidanzata. La caduta però è stata per lui fatale in quanto gli ha provocato la rottura del collo e di due vertebre ma anche una grave lesione del midollo spinale che ora potrebbe fargli rischiare la paralisi. Il timore dei suoi familiari, ora, è che il 23enne resti paraplegico, rischio tuttavia non smentito neppure dai medici. L’incidente è avvenuto lo scorso 8 luglio e da quel giorno il ragazzo si trova ricoverato all’ospedale di Alicante, nel reparto di rianimazione.

INCIDENTE AL PARCO ACQUATICO: GIOVANE RISCHIA DI RESTARE TETRAPLEGICO

Interpellata dal quotidiano The Mirror, la madre di David, vittima del tragico incidente nel parco acquatico in Spagna, ha commentato: “È un incubo. David è un ragazzo meraviglioso che si stava godendo una giornata con la sua ragazza, per festeggiare la laurea di quest’ultima. Stiamo pregando per un miracolo. Ha subito un intervento chirurgico ed è in parte cosciente, perché è ancora sedato, ma rischia di non poter mai più camminare, lui che era un appassionato di golf. Non vediamo l’ora di riportarlo a casa”. Secondo la prima ricostruzione, confermata anche dalle immagini del video realizzato dagli amici, David e la fidanzata hanno affrontato lo scivolo su dei tappetini rossi a pancia in giù. A causa del violento impatto con l’acqua, il ragazzo ha perso per alcuni minuti i sensi. Poi ha riferito agli amici di non sentire più le gambe. Da qui la corsa d’urgenza in ospedale dove è giunto in gravi condizioni. Dopo l’incidente è stata avviata una raccolta fondi per permettere di racimolare il denaro utile a far tornare il ragazzo in Inghilterra. Il parco spagnolo ha intanto declinato ogni responsabilità per l’accaduto. Un portavoce ha chiarito che le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno appurato che il 23enne non avrebbe seguito le regole di sicurezza sullo scivolo: “Le nostre norme sono ben visibili a tutti i visitatori, che hanno l’obbligo di rispettarle”, hanno spiegato.

