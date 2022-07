Incidente Andrea Fratino, come sta?/ “Sono spaventato ma penso che…”

Incidente per Andrea Fratino: ecco come sta

Andrea Fratino, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha comunicato ai fan di essere stato vittima di un nuovo incidente dopo quello dello scorso settembre che ha avuto conseguenze molto più gravi. Visibilmente spaventato, Andrea ha spiegato di aver subito un tamponamento mentre con gli amici erano fermi ad una rotonda. Nulla di grave, fortunatamente, che però, ammette di essersi molto spaventato dopo quanto accaduto a settembre. “Ho fatto un altro incidente in una rotonda… fortunatamente sto bene. Sono stra spaventato e mi sono tornati a mente i ricordi di quel terribile giorno“, ha raccontato Fratino tra le storie di Instagram.

Flavia Vento ironizza sulla caduta del Governo:"A me governano entità superiori"/ Il web esplode ed è bufera

Andrea ha poi aspettato l’arrivo dell’ambulanza per poi recarsi al pronto soccorso per sottoporsi a tutti i controlli accusando un dolore alla schiena. Dopo essere stato visitato, Andrea è tornato a casa ma dovrà portare per qualche giorno un collare.

Andrea Fratino: sfogo dopo l’incidente

“Comunque le coincidenze ragazzi… come la volta scorsa finisco il calcetto, dico andiamo al McDonald’s, siamo in macchina, metto Rondo e faccio l’incidente. Troppo strano. Comunque sto bene. Sono solo spaventato”, ha aggiunto Andrea Fratino che, poi, questa mattina, ha aggiornato nuovamente i followers, spiegando come sta realmente.

Manuel Bortuzzo blocca su Instagram un'ex gieffina, chi è?/ Lei reagisce e...

“Sono solo indolenzito e con qualche contrattura. Mi sono spaventato tanto ma penso sia semplicemente dovuto allo scorso trauma. In ogni caso farò degli accertamenti nei prossimi giorni”, ha aggiunto ringraziando per i tantissimi messaggi d’affetto ricevuti.

LEGGI ANCHE:

Davide Donadei e Chiara Rabbi, crisi profonda dopo Uomini e Donne/ Lo sfogo di lui…

© RIPRODUZIONE RISERVATA