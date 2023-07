Incidente Belluno/ Zio della mamma sopravvissuta: “E’ forte, spero non crolli”

Morning News ha dedicato nuovamente spazio stamane al terribile incidente avvenuto a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, una famiglia travolta dall’Audi guidata da Angelika Hutter. Morto un bimbo di due anni nonché il padre e la nonna, mentre si è salvata la madre del piccolo e il nonno.

Questa mattina si celebreranno i funerali della famiglia di origini veneziane, e per l’occasione Emanuele Canta, inviato del programma di Canale 5, ha intervistato lo zio della madre: “E stato un colpo davvero duro – ha spiegato – lacrime da piangere, non si può trovare una spiegazione, come ha fatto? Dove sono i suoi famigliari? La gente sua dove si trova, è una delinquente? Siamo meravigliati tutti. Non è che colpendo lei adesso risolvi tutto, ma ha sbagliato e chi sbaglia deve pagare. Nessuno sa nulla, va a tutto a silenziarsi”. Lo zio ha poi parlato della nipote dicendo: “Elena non l’ho vista, l’ho sentita al telefono, cerchiamo di darle forza, ha uno spirito forte la ragazza, speriamo tenga duro”.

INCIDENTE BELLUNO, IL COMMENTO DEL SINDACO DI VENEZIA

Emanuele Canta, inviato di Morning News su Canale 5, ha intervistato anche il sindaco di Venezia Brugnaro, che ha voluto esprimere la propria vicinanza e dell’amministrazione alla famiglia vittima del drammatico incidente di Belluno: “E’ una tragedia nella tragedia – le parole in diretta tv su Canale 5 – tre persone strappate alla vita davanti agli occhi del nonno, penso lasci tutti senza parole. C’è il dolore vero e poi non si può morire per strada, abbiamo tantissimi morti in strada. Qui non serve una punizione ma la consapevolezza, bisogna dirlo ai ragazzi: state attenti perchè è pericoloso”.

E ancora: “Ieri una fiaccolata di 3.000 persone, molti si sono immedesimati, era una famiglia della porta accanto per tutti. Si poteva evitare che questa donna si mettesse al volante visto il disagio evidente? Guardi io non sono abituato ad accusare nessuno, adesso pensiamo al lutto poi il resto lo lasciamo ad altri. Io dico solo che sono cose tragiche, lasciano dei segni nella vita delle persone. Io ritengo che bisogna tenere in considerazione quanto sia importante la sicurezza sulle strade e sul lavoro, è davvero importante ragazzi”.

