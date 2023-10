Incidente Bologna, scontro tra un’auto e cinque camion/ Morto un autista di 62 anni

Dramma a Bologna dove un camionista è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel tratto dell’A14 tra l’uscita di San Lazzaro di Savena e il bivio per l’A13 verso Padova. Lo scontro ha reso necessaria la chiusura del tratto in direzione nord, rimasto inaccessibile al traffico per quasi cinque ore, causando enormi disagi per chi era in viaggio e per i bolognesi stessi, visto l’afflusso di auto che si è riversato in città. Lo schianto è avvenuto in un tratto senza corsia di emergenza come spiega Il Resto del Carlino.

Il maxi tamponamento ha coinvolto un’auto e cinque camion, di cui uno ha perso il carico. L’autista dell’ultimo camion è l’unica vittima al momento: si tratta di un uomo di 62 anni residente nella provincia di Ancona. L’autostrada che attraversa Bologna è stata chiusa al traffico per quasi cinque ore nel tratto tra San Lazzaro e il bivio A13 verso Padova, per consentire i soccorsi sanitari prima e poi per il lungo intervento per rimuovere i mezzi pesanti. Essendo stati coinvolti ben cinque camion, infatti, si sono rese necessarie le misure per lo spostamento degli automezzi.

Incidente Bologna: strada riaperta intorno alle 18

Lo stop alla circolazione nel tratto dell’A14 tra l’uscita San Lazzaro e il bivio A13 verso Padova ha causato gravi ripercussioni sul traffico: si sono formate lunghe code, con auto ferme a lungo. Tanto il traffico anche nelle vie alternative all’autostrada che percorre Bologna, come la tangenziale. Per consentire il rapido arrivo dei sanitari del 118 è intervenuto anche il reggimento dei Genio Militare, come spiega Il Resto del Carlino. Sul posto sono arrivati in breve tempo anche i Vigili del fuoco e polizia stradale che hanno lavorato duramente nel corso di tutto il pomeriggio. La viabilità è stata ripristinata solo intorno alle 18, dopo circa cinque ore dall’incidente, avvenuto alle 13,30 circa.

L’incidente è avvenuto in un tratto purtroppo noto alle forze dell’ordine. Infatti si tratta dell’ennesimo scontro che coinvolge la rete bolognese delle Autostrade, nodo sempre molto congestionato e delicato che purtroppo fa contare spesso un triste bilancio in termini di feriti e morti in caso di scontri. Solamente stanotte, un camion aveva invaso la carreggiata opposta in A13, ribaltandosi e perdendo gran parte del carico. Due giorni fa, invece, la cabina di un camion che trasportava Gpl è andata a fuoco nel tratto che attraversa Borgo Panigale.











