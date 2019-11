Incidente Brebemi: morto bimbo di 4 anni/ Terribile schianto, ferite due dodicenni

Terribile incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri sull’autostrada Brebemi, la Brescia, Bergamo, Milano: un bimbo di 4 anni è morto, e quattro persone sono rimaste ferite fra cui due adolescenti. L’incidente è raccontato nel dettaglio dai colleghi de Il Giorno, che sottolineano come le auto coinvolte nel terribile scontro siano state tre, di cui una praticamente irriconoscibile visto l’impatto devastante. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18:00, in località Pedrocca, tra le uscite di Rovato e quelle di Travagliato e Ospitaletto, in direzione Brescia, ed ha ovviamente paralizzato l’autostrada per diverse ore. In base a quanto ricostruito dalla polizia stradale, sarebbe stata una Renault Scenic ad innescare la carambola mortale, con l’auto, che per ragioni ancora da accertare, avrebbe scartato immediatamente verso destra, forse per via anche della pioggia che aveva reso molto scivoloso il manto stradale.

INCIDENTE BREBEMI, LA RICOSTRUZIONE

Nello scarto ha preso in pieno una cuspide presente all’imbocco dello svincolo fra l’autostrada e la provinciale 19; dopo il tremendo impatto l’auto è rimbalzata al centro della carreggiata, dove è stata poi centrata in pieno da altre due vetture che sopraggiungevano in quegli istanti. Subito sono stati chiamati i soccorsi, che sono giunti in massa con ben cinque ambulanze, un’automedica e un elicottero decollato da Brescia, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Sulla Renault Scenic viaggiava purtroppo un’intera famiglia, fra cui il bimbo di quattro anni morto poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Feriti in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita, anche la madre e il padre, rispettivamente di anni 38 e 34, nonché altre due ragazzine di 12 anni. L’autostrada è rimasta chiusa per quattro ore.

