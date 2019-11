Sofia Goggia, incidente stradale sull’A4/ Tamponamento a catena: “Solo un graffio”

Brutto incidente stradale per Sofia Goggia, ma per fortuna senza conseguenze. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, lungo l’autostrada A4 all’altezza di Desenzano, nel Bresciano. La sciatrice è stata coinvolta in un tamponamento a catena da cui per fortuna è uscita completamente illesa. E infatti l’atleta bergamasca poco dopo ha rassicurato i suoi fan attraverso una Instagram Story. «Tutto ok, cioè è stato un graffietto, tamponamento, come se, ehlallà», ha scherzato Sofia Goggia minimizzando tutto. Ma non è la prima volta che la campionessa olimpica italiana resta coinvolta in un incidente d’auto. Più spaventosa fu la dinamica della disavventura di aprile, quando al Sestriere, nel tentativo di evitare un’autovettura che aveva frenato improvvisamente davanti a lei, la sciatrice era uscita di strada finendo con la sua auto completamente sopra un furgone. Anche in quell’occasione non aveva riportato alcuna conseguenza fisica (ed ebbe un Tapiro da Striscia la notizia). E infatti portò a termine la sua stagione. Stando a quanto riportato dall’Eco di Bergamo, l’incidente ha causato lunghe cose: quattro le persone soccorse, nessuna di loro è grave.

SOFIA GOGGIA, INCIDENTE STRADALE: PAURA SULL’A4

Qualche particolare in più sull’incidente di ieri che ha visto coinvolta la sciatrice Sofia Goggia lo ha fornito BresciaToday. Il tamponamento è avvenuto nel tratto dell’autostrada A4 compreso tra Sirmione e Desenzano del Gardo, in territorio desenzanese e in direzione Milano. Tre i veicoli coinvolti nel “fragoroso” incidente verificatosi in terza corsia, di cui non è chiara la dinamica. Quattro invece le persone coinvolte: un uomo e una donna di circa 70 anni, una donna di 40 e appunto la sciatrice che tra una settimana compirà 27 anni. In via precauzionale sul luogo dell’incidente sono state mandate l’automedica e un’ambulanza. Tutto è accaduto poco prima delle 9.30 e ha causato code e rallentamenti sull’autostrada più trafficata d’Italia. Ci sono volute almeno un paio d’ore prima che la situazione tornasse alla normalità. Nel frattempo si sono formate code fino a 7 chilometri. Un altro inizio di stagione “tormentato” per Sofia Goggia, ma l’auspicio è che per la sciatrice sia di successo come quella scorsa.

