Incidente choc Betis-Athletic: guardalinee col volto insanguinato/ Video: via in barella dopo uno scontro

Paura in Spagna per un incidente choc durante la partita tra Betis e Athletic Bilbao: il volto della guardalinee si è trasformato in una maschera di sangue, infatti era insanguinato per uno scontro con la telecamera. Erano passati 15 minuti quando è stata costretta a lasciare il campo per un infortunio decisamente inconsueto. Le immagini impressionanti sono diventate virali sui social e hanno fatto il giro del mondo. Il momento chiave è stato quello dell’1 a 0 del Betis, passato in vantaggio al Villamarin con un gol di Ezequiel Avila. Subito dopo le telecamere hanno ripreso un capannello a bordo campo.

C’era la guardalinee Guadalupe Porras Ayuso che veniva soccorsa dall’arbitro e dai medici. Il suo volto è apparso insanguinato. Poi è stata fornita la ricostruzione dell’incidente: l’assistente dell’arbitro si è scontrata con una telecamera correndo. Le cure tempestive non hanno evitato l’uscita dal campo della guardalinee su una barella. In campo Porras è stata sostituita dal quarto uomo, che si è attrezzato di bandierina e alla ripresa della partita ha svolto il suo nuovo ruolo.

GUARDALINE TRASPORTATA IN OSPEDALE DOPO INCIDENTE CHOC

La guardalinee Guadalupe Porras Ayuso era presa a seguire l’azione, che tra l’altro ha portato al vantaggio dei padroni di casa, quando nel fare ritorno a centrocampo è andata a sbattere contro una telecamera a bordo campo, facendosi male. Nei dintorni si sono subito accorti cos’era successo. Il gioco è stato fermato, ma non per il check del Var. Bisognava aspettare il responso sulle condizioni dell’assistente di linea, rimasta a terra per un po’, mentre le telecamere di Dazn l’hanno ripresa col volto rigato dal sangue per una ferita riportata nello scontro.

Il colpo alla testa ha spinto i medici a trasportarla in ospedale con l’ambulanza per dei controlli precauzionali per valutare l’entità del trauma cranico riportato, anche se Guadalupe Porras Ayuso asseriva di stare bene e di voler continuare, ma appunto non è stato possibile. L’incidente della guardalinee ha riacceso il dibattito sulla necessità e la volontà della Liga spagnola di avvicinare il più possibile le telecamere al campo, con evidenti rischi per chi è coinvolto nelle partite.

GUARDALINEE CON VOLTO INSANGUINATO DOPO LO SCONTRO CON LA TELECAMERA

👀 Así ha quedado el rostro de Guadalupe Porras. 🚑 Ha tenido que ser retirada en camilla y evacuada en ambulancia. https://t.co/BO7fmQsF9K pic.twitter.com/6fUG55ZHRf — MARCA (@marca) February 25, 2024

El incidente de hoy de Guadalupe Porras Ayuso.

Esperemos que no sea grave y se recupere pronto.pic.twitter.com/YqudPEasVA — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) February 25, 2024













