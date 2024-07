Incidente Eboli: due morti e 5 feriti/ Camion si ribalta e travolge sette auto: uno scenario di guerra

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi in quel di Eboli, nota località della provincia di Salerno, nella regione Campania: il bilancio è di due morti con il coinvolgimento di ben otto mezzi. Stando a quanto fatto sapere da Virgilio, l’episodio è avvenuto di preciso lungo la Salerno-Reggio Calabria, l’autostrada A2, durante la mattina di oggi, giovedì 18 luglio 2024. Un camion e sette vetture si sono scontrati dando vita ad un groviglio di lamiere che hanno purtroppo causato due decessi e diversi feriti.

Loris Bianchi sentito in questura per l'omicidio di Pierina Paganelli/ “Ecco cosa mi hanno chiesto”

A causare l’incidente avvenuto in quel di Eboli sarebbe stato un camion che si sarebbe ribaltato, anche se non è chiaro bene il perchè, finendo poi per schiacciare altre vetture, e coinvolgendo in totale diversi mezzi. Non è da escludere un colpo di sonno che abbia fatto perdere il controllo al camionista o eventualmente un malore alla guida, fatto sta che l’impatto con le altre auto è stato devastante al punto che le scene registrate dai vigili del fuoco sul luogo dello schianto sembravano quasi da guerra.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, la BCE mantiene invariati i tassi d'interesse: "Inflazione alta fino a 2025"

INCIDENTE EBOLI: MORTI DUE OCCUPANTI UN’AUDI BIANCA

Ad avere la peggio sono stati i due occupanti di un’Audi bianca, rimasta completamente schiacciata dal camion, e al cui interno vi erano due persone, entrambe morte sul colpo. Gli uomini del 118, quando sono arrivati sul posto, hanno cercato invano di salvare la vita ad entrambe, alzando poi la bandiera bianca e decretandone il decesso sul luogo.

Le due vittime, da quanto emerso, sarebbero residenti della zona, entrambi originari di Salerno, mentre diverse altre persone sono rimaste coinvolte in maniera piuttosto grave e poi portate negli ospedali della zona dopo le prime cure in loco: non risulterebbero essere comunque in pericolo di vita.

Ciro Grillo processo: oggi interrogatorio Francesco Corsiglia/ Bongiorno "Emerse novità e punti molto oscuri"

INCIDENTE EBOLI: INDAGINE IN CORSO

Le forze dell’ordine stanno nel frattempo indagando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto con il traffico della zona che ha subito dei rallentamenti pesanti, tenendo conto che la Salerno-Reggio Calabria, in quel tratto, è risultata essere totalmente bloccata e chiusa ai veicoli. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, l’incidente ad Eboli oltre ad aver causato due morti avrebbe provocato anche 5 feriti e al momento il traffico risulterebbe essere ancora semi paralizzato nonostante siano passate diverse ore dal momento dello scontro.

La procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza e capire di chi siano state le responsabilità di questo gravissimo sinistro: al momento si sa solo che un camion si è ribaltato all’improvviso ma il perchè di questo movimento inusuale resta un mistero. E’ probabile che le forze dell’ordine visioneranno le telecamere di sicurezza dislocate in zona che quasi sicuramente avranno ripreso l’esatto momento dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per estrarre sia le vittime quanto i feriti dalle lamiere, decisamente accartocciate delle auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA