Incidente ambulanza a Rovigo/ Audi con targa tedesca travolge mezzo di soccorso: 2 feriti gravi

Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri in quel di Rovigo, coinvolgendo un’ambulanza. Il mezzo di soccorso della Croce Verde di Adria aveva risposto ad una chiamata per un precedente incidente quando è stato travolto da un’auto, un impatto decisamente drammatico. Come riferito dai colleghi di TgCom24 attraverso il proprio portale online, la vicenda è avvenuto di preciso in quel di Giacciano, lungo la strada Transopolesana e il bilancio è di due feriti molto gravi e solo per miracolo non si è verificata alcuna vittima. In totale sono rimaste coinvolte sei persone, ma ad avere la peggio sono stati il guidatore dell’ambulanza nonché una infermiera, entrambi ricoverati in codice rosso tramite l’elisoccorso rispettivamente presso gli ospedali di Padova e di Verona.

Gli altri quattro feriti sono tutti degli operatori sanitari, soccorsi e poi ricoverati in codice giallo e attualmente negli ospedali di Rovigo e Legnago. Sull’incidente dell’ambulanza a Rovigo si è espresso anche il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha parlato di una situazione “molto grave”, precisando che l’ambulanza era impegnata in un intervento di soccorso a Giacciano, venendo poi travolta da un’auto privata, e dicendosi speranzoso che tutti i feriti possano sopravvivere.

INCIDENTE AMBULANZA: LA RICOSTRUZIONE

Ma cosa è successo? Stando alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, sulla base delle testimonianze raccolte e della scena dello scontro, un’ambulanza era intervenuta sulla Transpolesana per una chiamata delle ore 8:40: un camion si era scontrato con una Toyota Yaris, dopo che il mezzo pesante si era immesso sulla strada statale partendo da una piazzola di sosta. Non si è evidentemente accorto dell’arrivo dell’auto giapponese, che a sua volta è stata tamponata da una Fiat Panda.

Un normale tamponamento quindi, un sinistro come se ne verificano a centinaia ogni giorno, ma la situazione si è aggravata pochi istanti dopo. Dopo che sul luogo segnalato si sono recate un’ambulanza della Croce Verde di Adria e un’automedica di Verona, è sopraggiunta ad alta velocità un’auto di colore nero, un’Audi con targa tedesca, che non ha potuto evitare l’ambulanza, centrandola in pieno.

INCIDENTE AMBULANZA: LE PAROLE DELLA UIL E LE INDAGINI SULLO SCONTRO

Un impatto molto violento che ha causato gravi ferite al 57enne autista dell’ambulanza, nonché ad una infermiera. Oltre al sopracitato pensiero del governatore Luca Zaia, sull’episodio dell’incidente dell’ambulanza si è espresso anche il sindacato Uil del Veneto, che ha espresso la propria vicinanza agli operatori sanitari coinvolti, ricordando come gli stessi siano sempre in prima fila ad ogni chiamata e come siano nel contempo a rischio durante le ore di lavoro.

Sulla vicenda è stata aperta una indagine per chiarire eventuali responsabilità ma sembra palese come l’Audi tedesca abbia causato lo scontro. Resta però da capire se l’automobilista straniero non abbia visto il mezzo di soccorso perchè distratto, perchè procedeva ad alta velocità o magari per un malore, un guasto tecnico o un colpo di sonno.

