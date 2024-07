Carlos Dunga e sua moglie rischiano la vita in un incidente/ Auto ribaltata in autostrada (14 luglio 2024)

CARLOS DUNGA E SUA MOGLIE RISCHIANO LA VITA: COS’È SUCCESSO

Carlos Dunga e sua moglie coinvolti in un incidente stradale. Sabato 13 luglio poteva trasformarsi in una tragedia per l’ex commissario tecnico del Brasile che, all’altezza del 39esimo chilometro dell’autostrada di Curitiba, si è ritrovato letteralmente ribaltato con la sua autovettura.

Joan Gonzalez del Lecce ha problemi al cuore/ Niente idoneità sportiva dopo le visite (14 luglio 2024)

Sia lui che la moglie hanno riportato diverse ferite e sono stati portati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Fatto sta che le immagini della macchina di Dunga fanno venire i brividi: l’autovettura dopo il sinistro era completamente ribaltata e accartocciata, tanto da far pensare al peggio.

INCIDENTE CARLOS DUNGA E SUA MOGLIE: NON SONO IN PERICOLO DI VITA

L’incidente di Carlos Dunga e sua moglie ha fatto spaventare tutti. Le foto dell’incidente sono clamorose, ma per fortuna entrambi non sono in pericolo di vita. Durante i soccorsi, sono rimasti infatti coscienti per tutto il tempo e come detto hanno riportato solamente alcune ferite marginali.

Calciomercato Inter News/ Dumfries, il rinnovo è ad un passo. No a Cancelo, sì a Cabal (14 luglio 2024)

La polizia stradale, accorsa insieme ai soccorsi dopo l’incidente, ha dovuto come dice le legge effettuare un test dell’etilometro a Dunga che guidava il veicolo. Il risultato è stato negativo quindi di conseguenza non sono state trovate tracce di alcol all’ex commissario tecnico verdeoro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA