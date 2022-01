Incidente Erba oggi: auto contro treno/ Schianto al passaggio a livello: morto 57enne

Un grave incidente a Erba si è verificato attorno alle 8.30 di oggi all’altezza del passaggio a livello ubicato in via Trieste. Qui, come riportano le cronache locali, si è registrato un violento impatto tra un treno e un’automobile, sulla quale viaggiava un uomo di 57 anni, tragicamente deceduto sul colpo. Sul luogo dell’impatto sono prontamente intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza ed è stato richiesto anche l’arrivo dell’elisoccorso, ma per la vittima non c’è stato purtroppo nulla da fare. Ci sarebbe anche un ferito, un ragazzo di 24 anni, le cui condizioni tuttavia non desterebbero preoccupazioni.

Si indaga, in questi minuti, sulle cause che hanno generato il drammatico sinistro, in quanto la dinamica non è del tutto chiara e si stanno contemplando svariate ipotesi, fra le quali non manca quella di un malore improvviso che avrebbe colpito il conducente dell’autovettura. In alternativa, si valuta anche la posizione del sole, che a quell’ora avrebbe potuto abbagliare la vista del guidatore e impedirgli di vedere che le sbarre del passaggio a livello si stessero abbassando proprio nel frangente in cui lui stava transitando.

INCIDENTE OGGI A ERBA: AUTO CONTRO TRENO, NON CI SONO PARTICOLARI DISSERVIZI SULLA RETE FERROVIARIA

Il convoglio coinvolto nell’incidente di Erba è il numero 1617, sulla linea Milano Cadorna-Asso e lo schianto fatale è avvenuto tra le stazioni di Merone e Erba. In questo momento, come riporta Trenord, la circolazione tra Milano Cadorna e Merone è regolare, mentre da Merone è stato istituito un servizio di bus sostitutivo, anche se la stessa azienda ha esortato i passeggeri a prestare attenzione alle notifiche sull’applicazione e agli annunci sonori e ai monitor installati nelle diverse stazioni.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba, i carabinieri di Como e gli agenti della polizia di Stato. Ancora in corso, come accennavamo in precedenza, i rilievi per effettuare una ricostruzione precisa dell’accaduto.



