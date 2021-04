Incidente Fasano: anziani contromano sulla SS16, morti sul colpo/ Ferita una 20enne

Tragico incidente stradale avvenuto questa mattina in Puglia, precisamente sulla strada statale 16, quella che collega Brindisi a Bari e viceversa: due anziani sono morti a seguito di un impatto frontale. L’episodio, come riferito dai colleghi dell’agenzia Adnkronos, si è verificato di preciso nel tratto Monopoli-Fasano, e vede la pesante responsabilità delle stesse vittime, che hanno infatti imboccato la statale contromano, percorrendola nell’opposto senso di marcia. I due erano a bordo di una Hyundai e sono finiti violentemente contro una Mini Cooper su cui viaggiava una ragazza di 20 anni: questa stava superando un’auto quando si è trovata improvvisamente di fronte il veicolo dei due anziani.

Purtroppo la ragazza non ha potuto evitare il frontale, e l’urto violentissimo ha ucciso pressoché sul colpo gli occupanti la Hyundai. Ferita non in maniera grave la 20enne, anche se visibilmente sotto choc e trasportata in codice giallo presso l’ospedale Perrino di Brindisi. L’auto guidata dalla coppia di anziani era stata avvistata anche da un camionista sulla corsia opposta, la carreggiata Sud, e questi ha provato ad avvisare i conducenti della presenza appunto di una vettura che procedeva in senso opposto, ma non è bastato.

INCIDENTE A FASANO, DUE MORTI ANCHE NEL BRESCIANO

Sul posto si sono recati gli uomini della polizia stradale nonché i vigili del fuoco e ovviamente gli uomini del 118 che però non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso dei due coniugi. Da segnalare purtroppo altri due incidenti mortali nel bresciano, a cominciare da uno avvenuto la notte scorsa, alle ore 4:00, lungo l’autostrada A4, quella che da Milano porta a Venezia. Alle ore 7:00, invece, è morto un 50enne dopo un frontale avvenuto a Rezzato. Per quanto riguarda il primo sinistro, l’episodio si è verificato fra Desenzano e Brescia Est, e sembra che il conducente di un’auto sia stato investito anche se le dinamiche non sono ancora certe. Per quanto riguarda lo scontro di Rezzato, invece, si tratta di un frontale fra auto e camion in cui oltre alla vittima di 50 anni sono rimasti coinvolti anche un 24enne un 54enne, entrambi feriti ma non in condizioni gravi.

