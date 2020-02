Incidente Frecciarossa, linea Milano-Bologna ko/ AV treni cancellati Trenitalia-Italo

L’incidente terribile avvenuto tra Lodi e Casalpusterlengo al treno Frecciarossa FR 9595/9597 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) ha di fatto paralizzato e bloccato l’intera linea dell’Alta Velocità tra Milano e Bologna: per il sequestro dell’area coinvolta dal deragliamento del convoglio, la linea AV è stata sospesa sia per Trenitalia che per Italo con ripercussioni devastanti su viabilità ferroviaria praticamente in tutto il nord Italia e non solo. Similmente a quanto successo due anni fa con la tragedia di Pioltello (era il 25 gennaio, drammaticamente nel medesimo periodo di oggi) il traffico ferroviario è stato deviato da Trenitalia sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi e cancellazioni che si stanno susseguendo nelle informazioni in tempo reale su App mobile e presso i cartelli luminosi delle stazioni coinvolte. Lo “sviamento” del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove proprio solo poche ore prima sarebbe stato sostituito un “deviatoio: i morti sono purtroppo due, i macchinisti, e i feriti circa una trentina. Nell’attesa di capire l’esatta dinamica dell’incidente, ecco qui sotto l’intera lista di treni cancellati e in ritardo appena fornita da Trenitalia.

INCIDENTE FRECCIAROSSA, TUTTI I TRENI CANCELLATI: LA LISTA

«Solo un’ora di ritardi», afferma Trenitalia anche se con ogni probabilità gli effetti del blocco tra Milano e Bologna porteranno ben più di un disagio sulla linea Alta Velocità Frecciarossa e Frecciabianca. I treni cancellati dopo il disastro ferroviario di Lodi risultano essere: «FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10) – Napoli Centrale (14:13). FR 9620 Roma Termini (9:20) – Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) – Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (13:00). FR 9617 Milano Centrale (9:30) – Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) – Salerno (16:06) FR 9619 Milano Centrale (10:00) – Napoli Centrale (14:33): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35): passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10). FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9531 Milano Centrale (11:10) – Napoli Centrale (16:12): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9536 Napoli Centrale (11:40) – Milano Centrale (16:50): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9631 Torino Porta Nuova (11:50) – Napoli Centrale (17:33): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9638 Napoli Centrale (12:30) – Torino Porta Nuova (18:10): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9543/9545 Milano Centrale (14:10) – Salerno (20:06): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9552/9554 Salerno (14:45) – Milano Centrale (20:50): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9644 Roma Termini (15:20) – Milano Centrale (18:30): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia. FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Roma Termini (18:40): passeggeri con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia». A questo portale tutti i treni “parzialmente cancellati” e le info su ritardi in tempo reale dopo l’incidente di Lodi; a questo indirizzo si possono invece trovare la lista dei treni cancellati e in ritardo della linea Ntv-Italo.

