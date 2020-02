Treno Frecciarossa deragliato: un morto/ Lodi, decine di feriti e un disperso

Gravissimo incidente ferroviario avvenuto stamattina in provincia di Lodi: un treno Frecciarossa è deragliato, e vi sarebbero decine di feriti e anche un morto. Le notizie che ci giungono sono frammentarie, in quanto l’episodio si è verificato soltanto poco fa, ma il convoglio uscito dai binari sarebbe un treno ad alta velocità partito da Milano, e deragliato alle ore 5:35 di oggi a Ospedaletto Lodigiano, lungo la linea Milano-Bologna, in Lombardia. Due i vagono che sarebbero fuoriusciti dai binari, oltre alla motrice, tutti e tre ribaltati. Massiccio il dispiegamento dei mezzi di soccorso, con numerosi uomini dei vigili del fuoco e del personale del 118, accorsi sul posto. Inoltre, ne sono in arrivo molti altri da Milano, vista l’emergenza seria. Al momento, come detto in apertura, si parla di un morto, il macchinista del treno, mentre vi sarebbe un’altra persona dispersa. Stando a quanto riferisce la Protezione civile, citata dal Corriere della Sera, vi sarebbero almeno 30 feriti, anche se nessuno grave.

TRENO FRECCIAROSSA DERAGLIATO: UN MORTO. LE PRIME NOTIZIE

28 quelli in codice verde, mentre due in codice giallo. Ancora da accertare le cause che hanno portato al deragliamento, e l’incidente ha coinvolto solamente le prime due “carrozze” del treno ad alta velocità. Ovviamente la circolazione risulta essere sospesa sull’intera tratta dalla ore 5:30 di stamattina, e tutti i treni, sia destinazione Milano che destinazione il capoluogo emiliano, sono stati dirottati sulla Milano-Piacenza. Attualmente, come fa sapere Rfi, la Rete ferroviaria italiana, i ritardi sono di un massimo di 60 minuti, e non è dato sapere quando la situazione tornerà alla normalità. Il Corriere della Sera parla di alcune persone che sono rimaste intrappolate all’interno delle lamiere del treno, mentre il quotidiano Il Piacenza fornisce una versione leggermente diversa, spiegando che la motrice che si sarebbe staccata dal resto dei vagoni, andandosi a schiantare contro una cabina elettrica di servizio, posta a margine della ferrovia. Un impatto che non avrebbe lasciato scampo al povero macchinista. Sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA