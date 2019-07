Incidente Gasly in FP2/ Video F1 GP Germania: Red Bull a muro, monoposto distrutta

Non mancano le emozioni in questa seconda sessione di prove libere del GP di Germania. Pierre Gasly è stato protagonista di un brutto incidente che ha portato alla sospensione temporanea della FP2. Mancavano pochi minuti alla fine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania quando è stata esposta la bandiera rossa che ha interrotto tutto. L’incidente del pilota della Red Bull ha creato qualche apprensione anche ai meccanici, che si sono messi subito in contatto con la monoposto per chiarire se fosse tutto ok. Il pilota francese infatti non ha segnali subito dopo l’incidente, poi ha rassicurato il team in un team radio. Ma cosa è successo esattamente? Gasly è stato protagonista di un incidente contro il muretto nell’ultima curva che porta al traguardo, quindi ha rovinato la sua monoposto nella parte sinistra. Inoltre, c’è stata la rottura di entrambe le sospensioni e il danneggiamento della pancia della RB15.

INCIDENTE GASLY: RED BULL A MURO, MONOPOSTO DISTRUTTA

Pierre Gasly non ha scelto il miglior modo per chiudere la giornata inaugurale del GP di Germania 2019. L’incidente a bordo della sua Red Bull rischia anche di complicare i piani della scuderia, che è stata alle prese anche con un calo di potenza sulla monoposto di Max Verstappen. Quel che conta è che il francese non abbia riportato alcuna conseguenza. Lo stesso non si può dire per la sua monoposto e per il compagno di scuderia. Il suo incidente ha stoppato anche il lavoro in pista del compagno di squadra, che aveva piazzato un bel 1:18.9 con gomma media poco prima dello stop. Da chiarire cosa è successo, perché all’ultima curva il giovane pilota francese ha perso il controllo della monoposto finendo poi a muro. È dunque una giornata di analisi e riflessione per la Red Bull che si aspettava un lavoro diverso per oggi.

Pierre Gasly crashes at turn 17 – German GP – FP2#F1 #GermanGP pic.twitter.com/YLXcE9fanV — Eau rouge (@Insidef1) July 26, 2019





