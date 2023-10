Incidente in Sardegna: Ferrari contro camper/ Video choc, morte due persone, Lamborghini distrutta

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente choc in Sardegna, che ha visto coinvolto una Ferrari, una Lamborghini e un camper. Purtroppo due persone hanno perso la vita, entrambe a bordo del bolide di Maranello, mentre altre quattro sono rimaste ferite. A testimoniare il tutto, un video ripreso da un’auto che stava viaggiando sulla stessa strada dove si è verificato l’incidente, leggasi la statale 195 Sulcitana, non troppo distante da San Giovanni Suergiu, in provincia di Sud Sardegna.

Come da immagini che trovate qui sotto, si vede una sfilata di supercar in viaggio, per lo più Ferrari. Il comportamento delle vetture sembra tutt’altro che rispettoso del codice della strada per via dei continui sorpassi nonostante la linea continua, e proprio il tentativo di sopravanzare di un camper ha causato lo scontro. Nel dettaglio si vede una Lamborghini di colore blu dietro ad un camper; la vettura di Sant’Agata Bolognese ad un certo punto si allarga sulla sinistra nel tentativo di passare il mezzo, ma proprio in quegli istanti sopraggiungere una Ferrari rossa che a sua volta sta cercando di sorpassare.

INCIDENTI FERRARI SARDEGNA, VIDEO: MORTI DUE CONIUGI SVIZZERI

Nell’azione, però, tocca la Lamborghini e poi il camper, mandando fuori strada la prima e facendo ribaltare il secondo. Ad avere la peggio è però la stessa Rossa, che finisce fra gli alberi ai lati della strada per poi prendere fuoco ed esplodere. Purtroppo a bordo della Ferrari vi erano due turisti svizzeri, un uomo di 67 anni e la moglie di 63, entrambi rimasti carbonizzati nell’abitacolo.

Sul camper, invece, un 62enne e una 61enne del Trentino Alto Adige, entrambi feriti ma non in maniera grave. Coinvolte anche due persone a bordo della Lamborghini e un altro furgone. Le due vittime, come riferisce La Gazzetta dello Sport, avevano noleggiato la Ferrari per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, raduno di auto che si era partito da Teulada in direzione Olbia.

