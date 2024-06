Incidente Locri: 3 morti e un ferito grave/ Auto contro muretto: famiglia distrutta a Reggio Calabria

E’ pesantissimo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri nei pressi di Locri: tre persone sono morte ed una è rimasta ferita in maniera molto grave. L’episodio, come riferito dai colleghi di Fanpage, è avvenuto di preciso lungo la strada statale 106 Jonica, in Calabria, e nello scontro una famiglia è andata completamente distrutta. Le vittime sono infatti il marito e la moglie, nonché la sorella di quest’ultima.

Sopravvissuto il figlio della coppia, un 19enne che però versa in condizioni gravi. Alla guida dell’auto che si è schiantata nel territorio di Locri, in provincia di Reggio Calabria, il 62enne Antonio Simonetti, mentre Domenica Palamara, 55 anni, era la moglie, e Santina Palamara di anni 51, la sorella. In base alla ricostruzione di quanto effettuato, i 4 stavano facendo ritorno a casa a Brancaleone, ma in località Moschetta hanno improvvisamente perso il controllo della propria auto, finendo poi nella corsia opposta di marcia, e scontrandosi contro un muretto.

INCIDENTE LOCRI: 3 MORTI E UN FERITO GRAVE. COSA E’ SUCCESSO?

Un impatto devastante che ha ridotto in rottami la Fiat Panda su cui viaggiavano i 4, uccidendo 3 degli occupanti sul colpo, e lasciando il gravi condizioni il giovane. A seguito dell’incidente di Locri, nel giro di pochi minuti sono stati chiamati i soccorsi, giunti sul luogo con gli uomini del 118: i due coniugi, quando sono arrivati i sanitari, erano già morti, mentre Santina Palamara è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma arrivata in nosocomio in condizioni disperate è deceduta.

Ricoverato a Reggio Calabria invece il quarto occupante, il 19enne, che comunque non sarebbe in pericolo di vita anche se avrebbe subito delle ferite ritenute gravi. Ma cosa è accaduto? L’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un malore alla guida da parte di Antonio Simonetti tenendo conto della dinamica.

INCIDENTE LOCRI: 3 MORTI E UN FERITO GRAVE. INDAGINI IN CORSO

Un’altra ipotesi, poco probabile però visto l’orario, è il colpo di sonno, infine c’è anche l’idea di un guasto o eventualmente di una distrazione. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, anche perchè il bilancio sarebbe stato ancora più drammatico di quanto non lo sia già.

Purtroppo quella della statale Jonica 106 è una delle realtà peggiori d’Italia per quanto riguarda le vittime della strada e a riguardo è stata creata anche l’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che alla luce dell’incidente di ieri a Locri ha denunciato le 19 vittime da inizio anno, con una media di un morto ogni 9 giorni nel 2024. Si tratta del numero più alto di vittime degli ultimi 28 anni, tenendo conto che era dal 1996 che non si registravano così tanti decessi sulla 106. Inoltre, 12 delle vittime hanno meno di 45 anni. Sulla vicenda è stata aperta una indagine coordinata dalla procura di Locri per fare chiarezza sull’incidente, e ricostruire con esattezza quanto accaduto.

