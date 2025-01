Loredana Errore sogna in grande a Ora o mai Più: con Masini ha lasciato il segno

La settimana scorsa, assieme a Marco Masini, ha regalato e si è regalata brividi forti con Ci vorrebbe il Mare. Loredana Errore si è ritagliata uno spazio da protagonista a Ora o mai più 2025 e cresce il desiderio di vederla all’opera anche questa sera. C’è grande curiosità di scoprire se la cantante riuscirà a ripetersi o persino a superarsi, dopo aver incantato con un’esibizione intensa e spettacolare. Loredana Errore ha dimostrato di saperci ancora fare al microfono e poi la collaborazione con Marco Masini ha fatto il resto.

Un tripudio sui social per la concorrente di Ora o mai più, diventata famosa per aver partecipato – ormai diversi anni fa – ad una edizione di Amici. “Quello fu periodo di montagne russe in cui è arrivato tutto e subito e soprattutto non me la sono vissuta benissimo”, ha confidato Loredana nel corso di una intervista.

A scombussolare gravemente la sua vita, tuttavia, è stato un episodio spaventoso, quello relativo all’incidente del 2013. Loredana Errore stava per dirigersi ad Agrigento per un concerto ma si ribaltò con la macchina, complice il maltempo, rischiando grosso.

“Ho dato un colpo di sterzo e l’auto si cappottò, io ho visto il mondo al contrario in pratica. Le mie gambe non si muovevano ma si muovevo solo gli occhi e la testa. I medici dissero che solo la caparbietà poteva rimettermi in piedi perché ero immobilizzata all’80%”, il racconto choc della cantante. Un episodio devastante per Loredana, ma oggi l’ex talento di Amici vuole smettere di pensare al passato e vuole regalarsi un’altra notte magica su Raiuno, con un’altra esibizione imperdibile a Ora o mai più 2025.

