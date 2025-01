Lorenzo Flaherty sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, lunedì 6 gennaio 2025, dove si lascerà sfuggire interessanti rivelazioni. Nato il 24 novembre 1967 a Roma sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, tanto è il successo che ha conquistato nel corso della sua carriera. A renderlo famoso sono stati i vari ruoli interpretati in note fiction come ‘R.I.S. – Delitti imperfetti’, ‘La dottoressa Giò’, ‘Madame’, ‘Distretto di Polizia’. ‘Incantesimo’ e molte altre ancora. Ha recitato anche in molti film come ‘Porzus’, ‘Appuntamento a Liverpool’ e ‘Demoni 2… L’incubo ritorna’.

Incidente Lorenzo Flaherty: investì un motorino/ A bordo anche la figlia di Massimo Ferrero

Da un po’ di tempo è lontano dal piccolo schermo, continua però a lavorare a teatro. Attualmente è impegnato con ‘Il visitatore’ e a breve presenterà la commendia ‘L’onorevole, la signora e l’autore’. In passato Lorenzo Flaherty in televisione ha fatto anche parte del cast di alcuni reality, nel 2013 in coppia con la ballerina Natalia Titova ha partecipato a Ballando con le Stelle e nel 2017 ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip.

Lorenzo Flaherty a processo dopo un incidente/ Travolto motociclista, per la Procura l'attore correva troppo

L’esperienza di Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip e l’amarezza per l’esclusione da RIS: la delusione dell’attore

In una passata intervista l’attore parlando della sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che non è stato facile per uno come lui che ama libertà restare chiuso in un posto. Per lui è stata una sfida vinta che gli ha permesso di conoscere belle persone. Nel corso della sua carriera ha dovuto fare i conti anche con una grossa delusione, l’esclusione dal cast della fiction ‘R.I.S. – Delitti imperfetti’, lui vestiva i panni del Capitano Venturi.

A Tv Sorrisi e Canzoni aveva chiaramente manifestato la sua profonda delusione dicendo che capiva la necessità di risparmiare a causa della crisi economica. A parer suo però potevano trovare un equilibrio tra un gruppo di attori affiatato e i costi invece di “inserire un elemento di rottura così forte nella scelta del cast”. Per quanto riguarda la sua sfera personale, invece, in passato è stato sposato con Alessandra Laudadio e dal loro amore è nato il figlio Andrea. Da moltissimi anni è invece legato sentimentalmente alla giornalista Roberta Floris. Dopo dodici anni di convivenza sono convolati a nozze nel 2012, tre anni dopo è nato il figlio Emilio, oggi sono più complici e innamorati che mai.