Incidente Norris: McLaren a muro, problemi polso/ Video F1, furia Vettel “Che ca*zo!”

Brividi a Spa Francorchamps durante le qualifiche del GP del Belgio 2021 di Formula 1 per l’incidente di Lando Norris. Il pilota della McLaren ha perso il controllo della monoposto all’Eau Rouge, quindi è finito a muro. A farne le spese la sua vettura, andata completamente distrutta, mentre lui sta relativamente bene. È riuscito a scendere dalla monoposto con le sue gambe, ma pare abbia accusato un problema al polso. Un incidente destinato a far discutere, perché Norris e i suoi meccanici si sono presi un bel rischio optando per le gomme intermedie su un circuito completamente bagnato.

Infatti, l’aquaplaning ha inciso sull’incidente. D’altra parte, la pioggia cadeva in maniera così copiosa che la prova poteva essere sospesa, almeno temporaneamente. Di fatto, le qualifiche sono finite per Lando Norris, che domani partirà dal decimo posto. A patto che l’incidente non abbia avuto altre conseguenze per il pilota, visto che avrebbe riportato una botta al polso, secondo quanto riportato da Sky Sport.

INCIDENTE NORRIS, FURIA VETTEL: ECCO PERCHÉ

Poco prima dell’incidente di Lando Norris, Sebastian Vettel aveva chiesto via radio la bandiera rossa. Poco dopo il pilota della McLaren è finito a muro dopo un testacoda. Il collega dell’Aston Martin ha sfogato tutta la sua rabbia quando la scuderia lo ha informato dell’incidente: “Lo avevo detto. Che ca*zo vi avevo detto?”, ha urlato lasciandosi anche andare a qualche imprecazione. Poi si è fermato vicino alla monoposto di Norris per capire se stesse bene. Quando ha visto con i suoi occhi che il pilota stava bene è tornato ai box. Invece Norris è stato portato al centro medico perché dolorante ad un polso dopo l’incidente per il quale il Q3 è stato interrotto a Spa in Formula 1. Quindi, è stata rimossa la sua McLaren. Da notare che si tratta del primo incidente in qualifica in carriera per il pilota britannico, che oggi era alla cinquantesima e poteva ambire ad una posizione migliore sulla griglia di partenza.

