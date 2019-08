Incidente nucleare Russia, allarme radiazioni/ Esplosione rilevata fino in Norvegia

L’incidente nucleare in Russia continua a preoccupare. Si teme che la radioattività abbia raggiunto l’alta atmosfera e sia stata trasportata lontano. E dunque ora c’è allarme radiazioni. Ma dell’esplosione in cui sono morti cinque specialisti si sa ancora poco. L’agenzia russa per l’energia nucleare Rosatom ha reso noto che è stata causata da un incidente avvenuto durante il test di «una fonte isotopica di energia per il motore di un missile a propellente liquido». Questo lascia ipotizzare che si stesse testando il missile da crociera Burevestnik, una delle armi supersoniche annunciate dal presidente Vladimir Putin l’anno scorso. L’esplosione comunque è stata così potente da essere rilevata dalla rete delle stazioni di monitoraggio del CTBTO di Vienna. Nello specifico è stata rilevata a Baradfuss (Tromso), in Norvegia, che si trova a circa 1.030 chilometri in linea d’aria dal luogo dell’incidente nucleare. Questo vuol dire che l’esplosione è stata molto potente. Ma c’è appunto il timore legato alla radioattività.

INCIDENTE NUCLEARE RUSSIA, ALLARME RADIAZIONI

Le stazioni di rilevamento hanno mostrato per alcune decine di minuti valori fino a 20 volte il fondo normale. Gli esperti ritengono dunque che la radioattività scaturita dall’incidente nucleare in Russia si sia dispersa presumibilmente fino ad alta quota, per poi essere trasportata anche molto lontano. Sarebbe quindi utile conoscere quali radionuclidi siano stato rilasciati e in quale quantità, ma sono informazioni top secret perché permetterebbero di conoscere meglio la tecnologia del missile Burevestnik. Il giorno dell’incidente nucleare il ministero della Difesa aveva reso nota l’esplosione, senza parlare del coinvolgimento della tecnologia nucleare. Ma nonostante le prime rassicurazioni da parte di Mosca sulla normalità dei livelli di radiazioni («I livelli di radioattività sono del tutto incomparabili con quelli provenienti da gravi incidenti con reattori»), gli abitanti Severodvinsk, presi dal panico, sono corsi a comprare iodio nelle farmacie della città. «Nel giro di un’ora le forniture erano state tutte vendute», ha raccontato una farmacista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA