Incidente Ostia, moto sotto pullman/ Morta 48enne: sosteneva lotta famiglia Aubry

Terribile incidente stradale, quello avvenuto sul lungomare Toscanelli di Ostia, dove una donna di 48 anni, Monica Beccatini, è morta durante il trasporto in ospedale dopo essere finita con la sua moto sotto un pullman turistico. Grande appassionata di moto Yamaha, mamma di due adolescenti, la vittima era una centaura esperta, come spiega Il Messaggero e per questo era soprannominata la “Pantera”. L’incidente si è consumato ieri alle 11, in una giornata di sole, nell’ultima domenica settembrina ma le dinamiche del sinistro restano al momento ancora poco chiare. Dalle prime indiscrezioni è emerso che Monica avrebbe perso il controllo della sua moto probabilmente per schivare un suv di colore nero che stava facendo manovra, terminando così la sua corsa sotto il pullman turistico. L’impatto sarebbe stato violentissimo e non avrebbe lasciato molto scampo alla 48enne, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. La donna è deceduta proprio durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale Grassi.

INCIDENTE OSTIA, MOTO SOTTO PULLMAN: MORTA MAMMA 48ENNE

Avrebbe tentato di frenare, seppur invano, Monica Beccatini, la centaura 48enne morta dopo essere finita con la sua moto sotto un pullman turistico. A confermarlo è la traccia visibile di oltre 11 metri della lunga frenata sull’asfalto. Non si esclude però che alla base del brutto incidente possa esserci l’alta velocità. Eppure, a far sorgere i dubbi è proprio l’impegno che la donna e mamma aveva nei confronti della sicurezza dei centauri per la quale era sempre in prima fila, al punto da sposare la battaglia di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la giovane centaura morta a causa delle buche lo scorso anno sulla via Ostiense. “I sanitari hanno fatto di tutto per salvare la donna purtroppo non ce l’hanno fatta”, ha raccontato un bagnante. Ora, al vaglio dei vigili urbani del X Gruppo Mare, le possibili cause che avrebbero fatto perdere alla donna il controllo della sua moto. Tra le altre ipotesi anche quella secondo cui qualcuno potrebbe averle tagliato la strada. Il lavoro della municipale permetterà di rispondere a tutti questi dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA