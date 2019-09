Incidente a Ferrara: morti tre giovani/ Auto contro platano: si salva il conducente

Tre giovani sono morti nelle scorse ore in provincia di Ferrara. Tre vittime di un incidente stradale avvenuto precisamente a Vigarano Mainarda, nei pressi del Mobilificio Dondi, poco prima del rettilineo che porta proprio a Ferrara. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, l’auto su cui viaggiavano le tre vittime è finita fuori strada, schiantandosi con un albero ai lati della carreggiata, un platano: un impatto violentissimo al punto che tre dei quattro occupanti sono morti sul colpo. Ferito ma non in maniera grave e non in pericolo di vita, il guidatore, un ragazzo di 23 anni che dopo essere stato soccorso è stato successivamente trasportato presso l’ospedale di Cona, dove si trova al momento ricoverato. Le vittime sono Giulio Nali, di 28 anni, di Occhiobello, Manuel Signorini, 23 anni di Salara in provincia di Rovigo, e Miriam Berselli, 21 anni di Ferrara. Gli inquirenti stanno lavorando per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto, e fondamentale sarà la testimonianza dell’unico sopravvissuto.

INCIDENTE A FERRARA: MORTI TRE GIOVANI

Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo, visto che nessun’altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente, perdendo il controllo del proprio mezzo e finendo contro l’albero. Non è ben chiaro se si sia trattato di un guasto meccanico, di una distrazione, di un colpo di sonno o di altro, fatto sta che nelle prossime ore il giovane verrà sottoposto all’alcol test e a quello della droga per capire se non era alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza. L’incidente si è verificato attorno alle 2:15 della notte fra venerdì 27 e sabato 28 settembre, e a lanciare l’allarme sarebbe stato un altro automobilista dopo aver notato l’auto con a bordo i quattro ragazzi fuori strada. Sotto choc, come sottolinea Fanpage, il Polesine, di cui erano originari Giulio e Manuel, nonché Ferrara, da dove invece veniva la 21enne Miriam. Il pm ha disposto il trasporto delle salme dei tre presso lo studio di medicina legale ed ha ordinato l’autopsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA