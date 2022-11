Incidente per Cecilia Rodriguez e Moser: come stanno?/ “Protetti da un angelo…”

Incidente in autostrada per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Tanta paura per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, rimasti coinvolti in un incidente in autostrada che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Dopo la paura vissuta, la coppia ha raccontato i dettagli dell’accaduto ai followers con una serie di storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Entrambi stanno bene così come Marco Fantini che era con loro al momento dell’incidente. L’ex tronista di Uomini e Donne e Ignazio Moser, dopo aver sfilato insieme per Intimissimi, stavano tornando da Verona in auto. Con loro c’era anche Cecilia e tutti e tre sono rimasti coinvolti nell’incidente. I

l primo a parlarne è stato Moser: “La giornata è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un ping pong su guardrail furgone guardrail furgone guardrail. Anche stavolta è andata”, ha raccontato Ignazio che, dopo la paura, è tornato a sorridere mentre Marco Fantini ha pubblicato qualche foto dell’auto scrivendo – “Inizio di giornata al top”,

Le parole di Cecilia Rodriguez dopo l’incidente

Superata la paura, anche Cecilia Rodriguez ha rassicurato i fan sulle proprie condizioni. La sorella di Belen non ha nascosto di essersi spaventata tanto spiegando di sentirsi fortunata per come il tutto si è risolto senza conseguenze. “Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente… “, ha raccontato Cecilia.

“Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata”, ha aggiunto la più piccola delle sorelle Rodriguez.

