Sonia Bruganelli si è fatta male a Ballando con le stelle 2024: riuscirà a ballare nella terza puntata?

Come sta Sonia Bruganelli? Riuscirà ad essere sulla pista di Ballando con le stelle 2024 nella terza puntata ed esibirsi? In settimana Bruganelli ha comunicato di essersi fatta male mostrando sui social tanto di referto medico in cui si evince “RX torace per coste. Frattura dell’arco anteriore della X costa di destra. Utile monitoraggio strumentale”. “Questa cosa non la sapevamo, quindi che è successo? Quando abbiamo fatto l’ultima giravolta, ho capito che quello che io avevo come dolore era altro. Infatti mi sono sdraiata perché mi sentivo svenire”, ha raccontato la ex moglie di Paolo Bonolis da Alberto Matano. Il futuro di Sonia Bruganelli a Ballando con e stelle è a rischio?

Stando alle storie pubblicate dalla concorrente in queste ore, pare che Sonia Bruganelli sia pronta comunque a scendere in pista col suo maestro Carlo Aloia, e questo nonostante il dolore al torace. Come giudicherà la giuria di Ballando questa mossa audace della concorrente? Verrà ‘premiata’ per questa decisione?

Sonia Bruganelli, il pubblico di Ballando con le stelle 2024 dalla sua parte

Intanto sui social in tanti si sono schierati a favore della ex moglie di Paolo Bonolis ritenendo ingiusti i voti e sottolineando la bravura della Bruganelli sul palco capace anche di tenere il ritmo. Non solo, alcuni utenti hanno sottolineato: “brilla sul palco per classe ed eleganza” e “Tutte queste critiche su Sonia sono superficiali”. C’è chi poi ha detto “mi piace molto ,purtroppo non e’ simpatica alla giuria”, anche se non sono mancate le critiche “Inguardabile, esibizione pessima di un’ esibizionista piena di spocchia, non ci siamo proprio. Voto: 0” e chi ha sottolineato “È venuta fuori per quella che è. Cafona e Madonia un cretino che la guarda”.