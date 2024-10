Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, si riaccende lo scontro con la giuria in pista a Ballando con le stelle 2024?

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia si sono lanciati sulla pista di Ballando con le Stelle 2024 portando un charleston, un ballo di derivazione jazzistica diffusosi intorno agli anni venti del XX secolo, prima in America e poi in Europa. La prova di ballo ha diviso la giuria innescando le immancabili polemiche. Prima però i complimenti di Alberto Matano: “mi è piaciuto molto lo spirito, eri dentro questo ballo, eri molto convinta”. Poi è la volta dei giurati: Ivan Zazzaroni ci va leggero “Il charleston non è facile, meglio dell’altra volta”, mentre Fabio Canino sottolineando l’intelligenza di Sonia Bruganelli commenta “non è venuto bene per niente”. La presidente Carolyn Smith ci va leggera, a conferma che le simpatie ed antipatie esistono, visto che la difende “non sei una professionista ballerina, ma continua ad andare avanti lo stesso. Questo è lo spirito giusto”. Selvaggia Lucarelli, giustamente interviene “non mi sembra un valore aggiunto”.

Sonia Bruganelli non ci sta e riprende Ivan Zazzaroni ricordandogli la sua esperienza a Ballando con le stelle: “ho visto la tua prima puntata del 2007. Hai fatto una samba con la Titova dove avevi due gambe sinistre. Tu hai partecipato e dovresti saperlo che la seconda puntata è un miracolo”. Stranito dall’affondo di Sonia Bruganelli, Zazzaroni cerca di difendersi come può: “ti sei istruita di lavoro, sono arrivato terzo. Sono cresciuto”.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, la polemica con Selvaggia Lucarelli continua nella terza puntata?

Ma non finisce qui, visto che il commento di Selvaggia Lucarelli sulla prova di ballo di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia innesca un accesso confronto in diretta televisiva. “Con te succede una cosa strana” – esordisce la Lucarelli, giurata da tantissimi anni a Ballando, facendo notare alla Bruganelli che una volta arrivata sul palco la sua forte personalità scompare. “Non è una questione di come balli, ma sei proprio piccola sulla pista” – dice la Lucarelli alla Bruganelli che ribatte – “sono piccola perchè è un qualcosa che non mi appartiene assolutamente, vivo da 20 anni dall’altra parte. Esibirmi è qualcosa di difficilissimo”. La prova di ballo non è stata delle migliori per la coppia, infatti Sonia Bruganelli e Carlo Aloia si classificano al 12imo posto con soli 18 punti.

Visto il botta e risposta tra Bruganelli e Lucarelli nel corso della settimana, è prevedibile che la polemica tra le due donne si riaccenderà questa sera, nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle 2024.