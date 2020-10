Incidente stradale a Marsala: morto un 21enne/ Una vittima anche a Crotone, un 41enne

Sono purtroppo diversi gli incidenti stradali mortali verificatisi sul suolo italiano nelle scorse ore. Uno dei più drammatici è accaduto in quel di Marsala, in Sicilia, dove ha perso la vita un ragazzo classe 1999, di appena 21 anni. Come riferito dai colleghi di Ragusanews, il giovane ha fatto tutto da solo; attorno alle ore 23:00 di ieri sera si trovava a bordo della sua auto, una Fiat modello Panda, quando ha perso il controllo della stessa, andando a sbattere contro un palo. Non è ben chiaro cos’abbia scatenato l’incidente, forse un malore, magari un colpo di sonno o una distrazione, fatto sta che l’utilitaria, dopo aver lasciato la carreggiata, e sobbalzata sopra un marciapiede per poi concludere la sua corsa impazzita con un violentissimo impatto. Immediato l’intervento dei soccorsi, con gli uomini del 118 che sono giunti sul luogo segnalato pochi minuti dopo lo scontro, ma ogni tentativo di rianimare il ragazzo è stato vano. La vittima si chiamava Fabio Triolo, e i suoi famigliari e gli amici hanno purtroppo assistito alla fine del loro caro, essendo arrivati in massa sul posto dopo la segnalazione.

INCIDENTE STRADALE A CROTONE: MORTO 41ENNE MAROCCHINO

Un’altra vittima sempre per un incidente stradale in Calabria, precisamente in località Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. A perdere la vita in questo caso è stato un uomo di 41 anni, un marocchino residente del posto, che è morto dopo un incidente avvenuto lungo la strada statale 106, al chilometro 227, vicino al bivio per la frazione Le Castella. La vittima, poco prima di morire, si trovava a bordo del suo scooter, un ciclomotore della Kymco modello Downtown 300, e stava procedendo in direzione di Crotone; una volta svoltato in una strada secondaria, è stato travolto da un’automobile, una Fiat Punto guidata da un 45enne, che stava viaggiando nello stesso senso di marcia. Non è ben chiaro come mai sia avvenuto lo scontro, forse l’automobilista era distratto o magari lo scooterista ha dato vita ad una mossa azzardata, fatto sta che il 41enne è morto sul colpo, e l’intervento del 118 a nulla è servito.



