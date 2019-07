Incidente sul Gargano: auto finisce in mare/ Morta 24enne, si salva il compagno

Incidente mortale avvenuto in Puglia, sul Gargano, vittima, una giovane ragazza del posto. La vicenda, raccontata nel dettaglio dai colleghi di Fanpage, risale precisamente alla notte fra sabato 6 e domenica 7 luglio, attorno alle ore 4:30. La vittima, una ragazza che pochi giorni fa aveva festeggiato il suo 24esimo compleanno, si trovava alla guida della sua auto, un’utilitaria della Fiat vecchio modello Panda, quando ha perso il controllo in maniera inspiegabile, finendo nell’acqua. La giovane dovrebbe essere morta annegata, visto che non è riuscita ad uscire dall’abitacolo, spirando poco dopo. La ragazza si chiamava Eleonora Ferraraccio, viveva a Vico del Gargano, e la sua auto è stata invece ritrovata nel porticciolo di Foce Varano, una frazione di Ischitella (provincia di Foggia).

INCIDENTE SUL GARGANO: AUTO FINISCE IN MARE

Difficile capire nel dettaglio cosa sia successo, fatto sta che la ragazza non era da sola in auto, visto che con lei vi era anche il suo fidanzato, che è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dall’abitacolo e risalendo a riva. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto, e fra le possibili cause non è da escludere il colpo di sonno, anche se di solito si verifica maggiormente verso le 6/7 di mattina, ma anche il guasto tecnico, una distrazione o infine l’alta velocità. Fondamentale a riguardo sarà la testimonianza del ragazzo che era con la vittima, che permetterà di fare chiarezza su quanto accaduto, nonchè eventuali filmati di telecamere presenti in zona. Sul luogo dell’incidente, subito dopo aver lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, mentre le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione locale. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, all’indirizzo della ragazza di soli 24 anni che ha perso la vita troppo prematuramente. E pensare che soltanto pochi giorni fa aveva festeggiato il compleanno…

© RIPRODUZIONE RISERVATA