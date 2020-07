Novella Calligaris/ Leggenda del nuoto: “Lo sport è un po’ un ‘Sabato del villaggio'”

La prima leggenda del nuoto italiano è Novella Calligaris. Fu lei la prima azzurra a vincere una medaglia alle Olimpiadi (quelle di Monaco di Baviera nel 1972) e a registrare un primato mondiale (negli 800 metri stile libero, l’anno dopo). Ospite su Rai Uno del programma C’è tempo per… condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, la Calligaris avrà certamente modo di ripercorrere una carriera costellata di grandi successi: tre medaglie olimpiche (un argento e due bronzi), un oro iridato e due bronzi mondiali, nonché un argento e due bronzi vinti ai campionati europei. Intervistata qualche tempo fa dal Corriere della Sera, Novella Calligaris raccontò il processo mentale innescato per gestire la lotta contro il cronometro e contro se stessi una volta calati in un elemento “altro” come l’acqua: “I grandi obbiettivi vanno spezzettati in traguardi di volta in volta più raggiungibili. Durante quegli 800 del mondiale, ero passata in testa ai 300. Pensavo: se riesco a stare davanti fino alla prossima vasca posso farcela. Poi la virata, che è un aiuto perché è un traguardo intermedio e gratificante: giù la testa, capriola, spinta, si ricomincia”.

NOVELLA CALLIGARIS: “LO SPORT E’ UN PO’ COME IL SABATO DEL VILLAGGIO”

Nella stessa intervista concessa al Corriere della Sera, Novella Calligaris ha ricordato il suo straordinario rapporto con l’allenatore Bubi Dennerlein, punto di riferimento non solo per quanto riguardava la vasca: “L’anno dei mondiali avevo anche la maturità. Qualcuno consigliava che lasciassi perdere per recuperare in seguito. Bubi non volle sentir parlare di rinvii, perché “un ignorante non arriva mai avanti””. Novella Calligaris ha raccontato: “Non gli importava come nuotassi, sapeva che ciascuno, stando dentro l’acqua, deve trovare le sue maniglie. La vigilia della mia prima finale olimpica a Monaco ’72, nei 400 stile. Bubi era molto più emozionato di me. Aveva costruito una sorpresa per tutti, me compresa, aveva fatto in modo di non dare l’idea di quanto andassi forte. Lo sport è così, un po’ un “Sabato del villaggio”: bisogna avere il gusto del progetto e del lavoro per realizzarlo, altrimenti, una volta raggiunto il risultato, finisce tutto”. Non bisogna immaginarsi chissà quale scopo: l’importante è avere “qualcosa da realizzare — anche semplicemente una bella cena, un regalo ben scelto — per ritrovare la stessa soddisfazione”.



