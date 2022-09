Incidente Taranto, crolla solaio casa: un morto/ Lizzano: c’è anche un ferito grave

Incidente a Lizzano, in provincia di Taranto, dove è crollato il solaio di una casa a un piano in via Ariosto durante i lavori di ristrutturazione dello stabile. Purtroppo, sotto le macerie sono rimasti due operai che si trovavano all’interno dell’edificio per ragioni di lavoro e uno di loro non ce l’ha fatta: è morto tra la polvere e i resti del crollo, mentre il suo collega versa in gravi condizioni ed è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Invece, quando il corpo dell’altro uomo è stato estratto, per lui non c’era purtroppo già più niente da fare.

“La Repubblica” (edizione di Bari), ha sottolineato che sono stati avviati “i rilievi e le indagini per chiarire le cause del crollo e la dinamica dell’incidente di Lizzano (Taranto). Insieme alle forze dell’ordine e ai soccorsi sanitari, è intervenuto il personale dello Spresal della Asl, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per accertare l’’accaduto e verificare eventuali responsabilità in merito all’infortunio sul lavoro”.

CROLLA IL SOLAIO DI UNA CASA: INCIDENTE A LIZZANO (TARANTO), TRAVOLTI DUE OPERAI

Il solaio della casa crollata si trova non lontano dal centro abitato di Lizzano (Taranto), teatro dell’incidente, era interessato, spiega “La Repubblica”, “da interventi di ristrutturazione che riguardavano anche la muratura dell’edificio, come si evince dal materiale edile presente all’esterno della struttura. I due operai erano a lavoro all’interno dell’immobile, quando è accaduto il crollo che ha colpito in maniera irreversibile uno dei due uomini”.

Chiaramente c’è tanto dolore da parte dei familiari della vittima, che si sono recati sul luogo dell’incidente, ove poco dopo è giunto anche il sindaco di Lizzano, Antonietta D’Oria, che ha espresso il profondo cordoglio dell’intera comunità per un episodio che non doveva accadere e su cui si dovrà per forza fare luce.

