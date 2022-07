Incidenti oggi, 40enne morto a Palermo/ Scontro fra auto, una vittima a Brescia

Ecco quali sono stati gli incidenti avvenuti oggi o nelle ultime ore. Fra i più gravi si segnala uno scontro registrato a Mazzano, in provincia di Brescia, lungo la statale 45bis. Erano circa le ore 17:00 di ieri quando un uomo di 46 anni di origini cingalesi, ha perso la vita dopo che, a bordo della sua auto, si è scontrato con un altro mezzo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine pare che la vittima abbia perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta e scontrandosi inevitabilmente con l’auto che sopraggiungeva nell’opposta direzione di marcia.

Il 46enne è morto sul colpo a causa del violentissimo impatto, mentre l’altro automobilista, un ragazzo di 32enne, è stato trasportato in ospedale in condizioni serie anche se non in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico stradale, visto che la statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per tutti i rilievi delle forze dell’ordine. Fra gli incidenti di oggi, da segnalare anche quello registrato a Palermo, lungo la strada statale 113 che collega Alcamo al capoluogo siciliano. In questo caso a morire è stato un uomo di 40 anni, che a bordo di una moto si è scontrato con un camion nei pressi della località di Baglio della Luna.

INCIDENTI OGGI: TRAGEDIA A PALERMO, MOTOCICLISTA MORTO DOPO SCONTRO CON CAMION

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 nel giro di pochi minuti, ma la vittima si trovava già in condizioni disperate al punto che è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Civico di Palermo dove poi è morto nel pomeriggio.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata e stando a quanto emerso pare che il centauro sia caduto violentemente sull’asfalto dopo l’impatto con il mezzo pesante. Sul luogo segnalato si sono recati gli uomini dei soccorsi, nonché i Carabinieri della compagnia di Partinico, che hanno cercato di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Presenti anche gli operatori dell’Anas, e inevitabilmente si sono create lunghe code in zona, con il traffico che è risultato congestionato per diverse ore.

