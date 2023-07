Incidenti oggi, 17enne morto dopo caduta in bicicletta/ A Trento deceduto un motociclista

Come ogni giorno anche oggi facciamo il punto su quali siano stati gli incidenti stradali più gravi che si sono verificati in Italia, partendo da quanto registrato in provincia di Trento, precisamente nel comune di Vezzano, dove un 57enne ha perso la vita. La vittima, un residente a Brusino, nel comune di Cavedine, era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto domenica sera: era a bordo della sua moto, con la moglie passeggera, quando si è scontrato frontalmente con un’auto.

Un impatto devastante che ha lasciato il 57enne alla guida della due ruote in condizioni disperate. Quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, la strada 45 bis della gardesana, in direzione Riva del Garda, il motociclista era ancora in vita ma nella giornata di ieri ha purtroppo esalato l’ultimo respiro visto l’aggravarsi delle condizioni fisiche. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, una BMW di colore blu con a bordo cinque persone, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi appunto con la moto Honda guidata dal 57enne. Ferita in gravi condizioni la moglie che si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

INCIDENTI OGGI, 17ENNE CADE IN UN DIRUPO IN BICI E MUORE

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Salerno, precisamente nel Comune di Castel San Giorgio; in questo caso a perdere la vita è stato un ragazzino 17enne che ha perso la vita nelle prime ore del pomeriggio di ieri: era a bordo della sua bicicletta quando è precipitato in dirupo, perdendo la vita in maniera pressochè immediata.

Insieme al ragazzo vi era un coetaneo che ha subito lanciato l’allarme affinchè i soccorsi potessero raggiungere l’amico, ma nonostante l’intervento tempestivo per il giovane minorenne non vi è stato nulla da fare: il ciclista è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, intervenuti per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto ma sembrerebbe trattarsi di un errore umano.

