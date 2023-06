Incidenti oggi, 18enne morto a Padova in moto/ Campobasso, deceduta una 47enne

Sono tanti gli incidenti stradali che dobbiamo elencarvi oggi, martedì 6 giugno 2023, scontri gravissimi che hanno causato delle vittime o dei feriti in codice rosso. Partiamo da quanto accaduto a Padova, di preciso a San Giorgio delle Pertiche, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 18 anni. L’incidente era avvenuto lo scorso 1 giugno attorno alle ore 19:45 in via Trieste ma dopo 4 giorni di agonia il ragazzo ha esalato l’ultimo respiro.

La vittima era residente a Cartura e si trovava a bordo di una Kawasaki quando si è scontrato violentemente con una BMW 320. Secondo la ricostruzione fornita dalla redazione dei colleghi di Fanpage, sembra che il 18enne stesse per effettuare un sorpasso ad un’altra vettura quando si è trovato di fronte appunto la berlina tedesca che stava svoltando: l’impatto è stato devastante ed inevitabile. Una volta chiamati i soccorsi questi si sono recati sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, trovando Simone Filippi, il nome del giovane, in condizioni disperate.

INCIDENTI OGGI, 47ENNE MORTA A CAMPOBASSO DOPO SCONTRO CON CAMION

Era stato quindi ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Padova dove ieri ne è stato purtroppo dichiarato il decesso. Il ragazzo dopo essersi scontrato con l’auto aveva sbattuto violentemente a terra e a rendere il tutto ancora più tragico il fatto che a bordo della BMW vi fosse lo zio Simone: i due stavano viaggiando separati, nessuno sapeva dell’altro, e quando lo zio ha visto il nipote a terra si è ovviamente disperato.

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quanto accaduto a Campobasso, dove una donna è morta a seguito di uno scontro fra un camion e una macchina. Lungo la strada statale 87, all’altezza della galleria della Lama Bianca, i due veicoli sono venuti a contatto, e per la donna, residente a Cercepiccola, non vi è stato nulla da fare, morta purtroppo sul colpo. Ferita anche un’altra donna che è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale più vicino. La vittima aveva 47 anni.

