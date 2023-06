Incidenti oggi, 37enne investito a Ostia/ Una vittima anche a Latina, un 59enne

Andiamo a scoprire anche oggi quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane nelle scorse ore. Ancora sangue nel nostro Paese a cominciare da quanto avvenuto a Latina Lido nella giornata di ieri, dove un uomo di 59 anni ha purtroppo perso la vita. La vittima era a bordo di una bicicletta quando è stata travolta da un’auto lungo la via del mare per cause ancora al vaglio dei carabinieri, che subito dopo il decesso hanno aperto un’indagine.

Multe da record nel 2022: +37%, Milano prima in classifica/ Crescono incassi da autovelox

L’arrivo sul luogo dell’incidente degli uomini del soccorso è stato tempestivo, ma nulla hanno potuto fare i sanitari, visto che il 59enne era già morto e ne è stato decretato il decesso sul posto. L’episodio si è verificato di preciso all’altezza del distributore Agip, e la vittima stava probabilmente recandosi in direzione mare, come era solito fare. Peccato però che ieri la sua “biciclettata” è stata interrotta da una BMW 118 che gli è piombata addosso, ammazzandolo sul colpo. Non è ben chiaro di chi siano le responsabilità: nei prossimi giorni gli inquirenti avranno il quadro più chiaro.

Bullismo, percorso rieducativi anche per i genitori/ Potranno essere chiesti dal tribunale

INCIDENTI OGGI, 37ENNE INVESTITO IN SCOOTER A OSTIA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quanto avvenuto sempre nella regione Lazio, a non troppa distanza da Latina Lido. Un altro scontro è infatti stato registrato a Ostia e in questo caso a perdere la vita è stato un ragazzo di 37 anni, tale Wagner Carcioni, che si trovava a bordo del suo scooter quando è stato centrato in pieno da un’Audi.

Il ragazzo lavorava da circa un mese presso l’aeroporto di Fiumicino e ieri si stava recando proprio sul luogo di lavoro quando è stato investito da un’auto in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni. Anche in questo caso la dinamica non è chiara, e la certezza di quanto accaduto la sia avrà solo a indagini concluse. A bordo dell’auto, 4 ragazzi molto giovani, che si sarebbero fermati immediatamente dopo l’impatto. “Ho visto il ragazzo che era alla guida dell’auto, piangeva”, racconta una donna. “Si è seduto su una sedia, era sconvolto, così come gli altri che erano in macchina con lui. Quando è arrivata l’ambulanza gli hanno chiesto se voleva andare in ospedale, ma ha risposto che sarebbe andato con i suoi amici. Poi non li ho più visti”.

Rosa Bechere scomparsa a Olbia/ Le ricerche del corpo si concentrano in un'area

© RIPRODUZIONE RISERVATA