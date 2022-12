Incidenti oggi, SUV contromano: 16enne morto a Catania/ Un 30enne deceduto a Lecce

Quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nella giornata di oggi e nelle ultime ore? Andiamo a fare il quotidiano punto sugli scontri che hanno causato delle vittime in questa pagina, e cominciare dal drammatico episodio registrato nella giornata di ieri in quel di Acireale, noto comune in provincia di Catania, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 16 anni. Il minorenne era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un suv Q8 di Audi, un impatto violento che non ha lasciato scampo allo stesso ragazzino.

Lo scontro è avvenuto di preciso in viale Kennedy, all’incrocio con corso Italia, e la vittima si chiamava Daniele Cantale Garano. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l’automobilista stesse viaggiando contromano a gran velocità e l’impatto fatale è stato quindi inevitabile. Alla guida dell’Audi un giovane 23enne originario dell’Albania, che ora risulta essere sotto indagine con l’accusa di omicidio stradale. Il ragazzo, come da prassi, è stato sottoposto all’alcol e droga test ma non si conoscono gli esiti degli esami. Niente da fare purtroppo per 16enne, morto sul colpo nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarlo.

INCIDENTI OGGI, 30ENNE CENTAURO MORTO A LECCE DOPO SCONTRO CON APE CAR

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuta in provincia di Lecce, precisamente in località Racale, nella regione Puglia. In questo caso a perdere la vita è stato il 30enne Alessandro Verardi, anch’egli a bordo di una moto.

In base a quanto ricostruito il giovane si sarebbe scontrato con un’Ape Car lungo la strada per il mare che da Racale conduce a Torre Suda. A far scontrare i due mezzi una manovra azzardata, anche se non è ben chiaro di quale dei due ciclomotori. In ogni caso l’impatto è stato inevitabile e il 30enne, soccorso ancora in vita, è stato ricoverato in codice rosso, in condizioni disperate presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove purtroppo è deceduto nel pomeriggio di ieri a causa delle gravissime lesioni riportate.

