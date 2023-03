Incidenti oggi, 19enne morta a Torino/ Scontro con un albero: deceduto 47enne

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, giovedì 16 marzo 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati nelle ultime ore nel nostro Paese. Partiamo da quello registrato a Carignano, in provincia di Torino, dove purtroppo ha perso la vita una ragazza di soli 19 anni. Del suo incidente ve ne avevamo già parlato due giorni fa: l’auto su cui viaggiava era finita fuori strada. Assieme a lei sulla Peugeot 308 vi erano due ragazze, ma la 19enne è apparsa subito quella in condizioni più serie.

Era stata rianimata sul posto e quindi trasferita presso l’ospedale Cto di Torino dove era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di urgenza con l’obiettivo di risolvere il trauma cranico gravissimo che aveva riportato dopo l’incidente. I medici si sono comunque subito accorti che la 19enne, originaria della Romania, fosse in condizioni disperate, e dopo circa 48 ore di agonia la vittima ha purtroppo esalato l’ultimo respiro, morendo nella giornata di ieri. Le altre due ragazze presenti sulla Peugeot non hanno fortunatamente riportato lesioni serie, e sono già state dimesse dall’ospedale con qualche ferita lieve.

INCIDENTI OGGI, 47ENNE MORTO IN SARDEGNA DOPO SCHIANTO CONTRO UN ALBERO

Cristina, il nome della vittima, sedeva sui sedili posteriori e quando l’ambulanza l’ha soccorsa era già priva di coscienza dopo aver sbattuto violentemente la testa contro un montante della vettura. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto in Sardegna, precisamente lungo la strada fra Lodine e Mamoiada, nei pressi del santuario di San Cosimo.

In quel tratto ha perso la vita un uomo di 47 anni. La vittima, come riferito dalla stampa locale, si chiamava Pietro Brau ed è deceduto sul colpo visto che quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato per lui non vi era già più nulla da fare. Non è da escludere che la vittima abbia avuto un malore che l’ha fatto finire fuori strada per poi schiantarsi contro un albero.

