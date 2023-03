Incidenti oggi, 70enne investito da scooter/ A Reggio Emilia deceduto un 49enne

Anche oggi dobbiamo purtroppo segnalarvi alcuni incidenti gravi avvenuti nelle ultime ore sulle strade italiane, a cominciare da quanto accaduto a Genova, dove un 70enne è morto nella giornata di ieri a seguito di un investimento da parte di uno scooter. La vittima si trovava nel quartiere di Castelletto del capoluogo ligure, precisamente in corso Magenta, quando una persona a bordo di un mezzo a due ruote l’ha centrato in piena.

Alla guida della moto vi era un ragazzo di 19 anni, e la vittima, dopo essere stata colpita, è stata sbalzata a terra, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del personale sanitario del 118 assieme agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, ma per il 70enne investito non vi è stato nulla da fare: soccorso in condizioni disperate è morto poco dopo l’arrivo presso l’ospedale San Martino di Genova. In seguito si è scoperto che l’uomo deceduto fosse Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, persona molto amata e rispettata nel mondo musicale e dello spettacolo.

INCIDENTI OGGI, 49ENNE MORTO A REGGIO EMILIA DOPO SCONTRO CON ALBERO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in località Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Nella frazione Fellegara un uomo di 49 anni ha perso la vita a seguito di uno schianto a bordo della sua auto, una Fiat modello Tipo. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto ma l’uomo deve aver fatto tutto da solo, forse un colpo di sonno o un malore: la vittima è finita fuori strada per poi terminare la propria corsa contro un albero in via Molinazza, direzione Reggio Emilia.

L’auto, dopo l’impatto, ha preso fuoco e alla fine è andata completamente distrutta. Per il 49enne alla guida non vi è stato nulla da fare nonostante l’arrivo tempestivo degli uomini del soccorso. L’identificazione della salma, viste le fiamme, non è stata immediata, dopo di che il corpo è stato lasciato alle disponibilità dei famigliari anche perchè il Procuratore non ha ritenuto procedere con un ulteriori accertamenti.

