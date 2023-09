Incidenti oggi, 15enne morta in moto a Giugliano/ A Lonato un 18enne deceduto in monopattino

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati i principali incidenti che si sono verificati in Italia nelle ultime ore, gli scontri che purtroppo hanno causato morti o feriti gravi. Partiamo da quanto avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove nella giornata di ieri ha perso la vita una ragazzina di soli 15 anni. Secondo la ricostruzione riportata da Fanpage, la vittima stava viaggiando su una moto guidata dal fidanzatino lungo viale dei Pini Nord, quando si è scontrata violentemente contro un’auto.

A bordo del mezzo a quattro ruote vi era un 40enne con patente revocata ed inoltre il mezzo che guidava è risultato essere sequestrato. Entrambi i conducenti sono stati denunciati per omicidio stradale, ma ad avere la peggio è stata la 15enne che è morta sul colpo: quando gli uomini del soccorso stradale sono infatti giunti sul luogo segnalato, per la ragazzina non vi era già più nulla da fare e a nulla sono i valsi i tentativi di rianimarla. “La morte della giovane Anna è una tragedia che sconvolge tutta la nostra comunità e ci lascia sgomenti. Io, come padre di una ragazza di 17 anni, sto male. Nonostante questo invito tutti a non fare polemiche inutili e poco opportune”, il commento del sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

INCIDENTI OGGI, 18ENNE MORTO IN MONOPATTINO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello che ha visto la morte di un altro giovanissimo, il 18enne Omar Khalaf, deceduto dopo essere caduto dal proprio monopattino elettrico.

Il ragazzo era rimasto vittima di un terribile incidente una settimana fa e dopo sette giorni di agonia ha purtroppo esalato l’ultimo respiro, e il suo cuore si è fermato per sempre. L’episodio era avvenuto in centro a Lonato del Garda, noto comune della provincia di Brescia, ma la dinamica di quanto accaduto non è chiara visto che nessuno ha visto nulla. Si sa solo che il giovane è stato trovato a terra agonizzante e quando i soccorsi hanno preso in carico il ferito si sono subito accorti delle condizioni disperate. In corso le indagini per stabilire cosa sia accaduto anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza della zona.

