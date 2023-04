Incidenti oggi, 19enne morto carbonizzato a Milano/ Ciclista ucciso sulla Pontina

Andiamo a fare il punto su quali siano stati anche oggi gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore in Italia. Partiamo da quanto accaduto nella giornata di ieri in provincia di Milano. All’ingresso dell’A58 Teem, la tangenziale est esterna meneghina, presso il casello di Pozzuolo Martesana, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo uno scontro davvero terribile. Come dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, la vittima stava viaggiando a bordo della sua 500 quando, per motivi sconosciuti, si è scontrato con il divisorio che separa gli ingressi del casello.

"Carne sintetica? Allevamenti scomparirebbero"/ De Castro: "Nessuno conosce effetti"

L’impatto è astato violentissimo al punto che la vettura su cui viaggiava il giovane ha preso fuoco all’istante subito dopo l’impatto con la cuspide del guard rail. Il 19enne si stava immettendo sulla A58 della Cassanese, e non è ben chiaro cosa sia accaduto, magari un colpo di sonno, un malore, una distrazione o un guasto tecnico, fatto sta che per il giovane non vi è stato scampo, visto che la piccola utilitaria Fiat su cui viaggiava è divenuta una palla di fuoco. Quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato per il ragazzo non vi era già più nulla da fare, troppo gravi le ferite dopo l’impatto.

Migranti, l'Olanda vieta il rimpatrio in Italia/ "Diritti umani a rischio"

INCIDENTI OGGI, CICLISTA INVESTITO E UCCISO SULLA PONTINA

Resta da capire se ad uccidere il giovane siano state le fiamme, l’impatto con la cuspide o un eventualmente malore. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto: il ragazzo viaggiava da solo sulla sua auto. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo riportare oggi anche quello avvenuto sulla strada Pontina, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina (regione Lazio).

Al chilometro 97, vicino alla cooperativa agricola Che Orto, un ciclista è stato centrato in pieno da una vettura. L’Audi station wagon ha investito l’uomo a bordo della sua due ruote e per lo stesso non vi è stato nulla da fare. Quando sul luogo segnalato sono giunti gli uomini del soccorso stradale, il ciclista era già morto e ne è stato decretato il decesso sul luogo.

Genova, stampa choc “killer no vax uccide fascista”/ LaVerità: “delirio e falso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA