Incidenti oggi, suora investita da tir a Vicenza/ 24enne morto a Parma lungo l’A1

Facciamo il punto anche oggi, mercoledì 16 novembre 2022, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia, e che hanno causato delle vittime. Fra i tanti scontri avvenuti, partiamo da quello che è stato segnalato in località provincia di Vicenza, precisamente presso il Comune di Rosà. Una donna di 87 anni, una suora, è stata investita ieri lungo la Strada Statale 47 Valsugana, un impatto violentissimo con un camion che purtroppo non ha lasciato scampo alla stessa Sorella.

Secondo quanto emerso sembra che il camion che ha investito la donna 87enne si sia allontanato, molto probabilmente senza essersi accorto di nulla, ed è stato poi fermato poco dopo. Immediato l’arrivo sul luogo segnalato degli uomini del soccorso, ma quando questi sono giunti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana signora a causa delle gravissime ferite riportate. L’autista del tir, un camionista di origini polacche, ha dichiarato di non essersi accorto dell’urto una volta fermato dagli agenti di polizia, spiegando che stava andando a scaricare del materiale in una ditta di Fontaniva, in provincia di Padova.

INCIDENTI OGGI, 24ENNE MORTO IN A1 A PARMA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto lungo l’Autostrada A1, precisamente non troppo lontano dal casello di Parma. In questo caso a morire è stato un 24enne originario di Foggia, tale Gianpaolo Damato.

Il giovane, soccorso in condizioni disperate, è stato portato in codice rosso presso l’ospedale Maggiore di Parma, ricoverato poi in Rianimazione, dove è morto poche ore dopo il ricovero. Secondo la ricostruzione, nell’incidente due auto si sarebbero scontrate in maniera molto violenta, e oltre al decesso del 24enne altre sei persone sarebbero rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. Gianpaolo, secondo quanto riferito dalla stampa locale, si era trasferito da poco a Parma per motivi di lavoro, ed era figlio di Antonio, professore d’informatica del Blaise Pascal di Foggia.

