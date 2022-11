Incidenti oggi, una donna morta a Chioggia/ A Potenza una vittima 35enne

Quali sono stati gli incidenti più gravi che andremo a segnalarvi oggi lo scopriremo su queste pagine. Come sempre facciamo il punto sui fatti più gravi avvenuti sulle strade italiane nelle ultime ore, e cominciare dall’incidente registrato in provincia di Venezia, precisamente sulla strada Romeo. Una donna alla guida di un’auto è deceduta a seguito di un tamponamento con un camion, registrato di preciso in località Cavanella D’Adige, a Chioggia. Immediato l’intervento degli uomini del soccorso, ma quando questi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, ferita in maniera letale dopo l’impatto devastante con il mezzo pesante. Immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco che dopo aver messo in sicurezza l’auto hanno estratto la conducente, purtroppo già deceduta.

Don Luigi Epicoco/ “Pregando non siamo soli, Gesù è un uomo, capisce i nostri dubbi”

Illeso invece il conducente del camion, mentre le operazioni di ripristino della zona dell’incidente sono durate diverse ore, di conseguenza il traffico è stato congestionato a lungo in zona. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quello avvento sempre nel pomeriggio di ieri a Potenza, precisamente sulla strada statale 93: nei pressi dello svincolo per contrada Botte, un uomo, un 35enne alla guida di una Ford modello Cmax, avrebbe perso il controllo del suo mezzo, schiantandosi frontalmente con un autobus.

Saman Abbas/ Dal Pakistan la possibile svolta per chiudere il cerchio sul giallo

INCIDENTI OGGI, UN 72ENNE MORTO AD ISERNIA

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo allo stesso giovane, visto che, quando estratto dall’auto, ridotta ad un rottame, non aveva già più segni vitali. A bordo dell’autobus vi erano invece alcuni studenti, fra cui uno ferito in maniera lieve. Imponente il dispiegamento di mezzi di soccorso, proprio per la presenza del pullman: la situazione è tornata alla normalità dopo poche ore.

Da segnalare infine un tragico incidente sulla SS85 Venefrana, uno schianto fra un tir e un’auto che ha provocato la morte del guidatore di quest’ultima, un uomo di 70 anni estratto dalle lamiere senza vita. L’episodio è avvenuto ieri nel comune di Montaquila in provincia di Isernia, in Molise.

Anastasiia, uccisa dal marito a Fano/ In Italia dall'Ucraina per fuggire alla guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA