Incidenti oggi, 21enne morto a Caivano in scooter/ 62enne deceduta a Pisa dopo frontale

Scopriamo insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore, scontri drammatici che hanno causato vittime o feriti in condizioni critiche. Partiamo da quello segnalato a Caivano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita. La vittima si chiamava Antonio Crispino e si trovava sulla strada provinciale per Aversa a bordo del suo scooter, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un’auto.

Il giovane è stato soccorso nel giro di pochi minuti dagli uomini del 118, quindi trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni di Frattamaggiore, ma poco dopo l’arrivo nel nosocomio ha perso la vita. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine con gli agenti del commissariato locale che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, UNA DONNA MORTA A PISA, UN 79ENNE DECEDUTO IN LIGURIA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto in provincia di Pisa, fra Pontedera e Forcoli, dove è morta una donna di 62 anni. La vittima si trovava a bordo di un’auto quando si è scontrata con un’altra vettura per un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. Anche in questo caso l’arrivo del personale sanitario è stato immediato ma gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 62enne a causa delle lesioni troppo gravi riportate.

Solo ferita la donna che guidava l’altra auto e che è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale di Pontedere. Infine fra gli incidenti più gravi di oggi vi segnalamo la morte di un 79enne in Liguria, precisamente sulla via Aurelia fra Celle e Albisola, in provincia di Savona. L’uomo era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’auto all’altezza del bivio per frazione Pecorile: ricoverato in ospedale in condizioni molto serie, per poi morire poche ore dopo. «Era una persona davvero di cuore, sempre allegro e con la battuta pronta. Affrontava tutto con una bella risata», raccontano gli amici.

