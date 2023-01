Incidenti oggi, 22enne camionista morto a Pesaro/ A Verona vittima un centauro

Andiamo a fare il punto anche oggi, lunedì 23 gennaio 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia, gli scontri che purtroppo hanno causato delle vittime sulle strade della nostra penisola. Iniziamo da quanto avvenuto ieri a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino, dove è morto un ragazzo di soli 22 anni in circostanze a dir poco assurde. Il giovane era a bordo del suo camion quando ad un certo punto ha perso il controllo del proprio mezzo, molto probabilmente per il ghiaccio, sbandando.

La sfortuna del ragazzo ha voluto che lo stesso si scontrasse con il guardrail su un cavalcavia, e dall’impatto il camionista è stato sbalzato fuori dal camion finendo di sotto. Il 22enne ha fatto un volo di circa 20 metri cadendo ad un metro dal fiume sottostante, e per lui non vi è stato nulla da fare. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente il camionista era già deceduto, morto a seguito delle gravissime ferite riportate dopo il salto nel vuoto. La vittima aveva appena scaricato vicino all’Eurospin e si stava dirigendo verso Cantiano quando è successo l’imprevedibile.

INCIDENTI OGGI A PESARE E VERONA: DUE MORTI SULLE STRADE

Il 22enne era originario di Perugia e per recuperarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso: come detto sopra, purtroppo è morto sul colpo. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo riportare oggi anche quello accaduto nella giornata di ieri in provincia di Verona, di preciso in località San Martino Buon Albergo.

Anche in questo caso si è purtroppo registrata una vittima, un motociclista che ha perso il controllo del proprio mezzo terminando la sua corsa contro il marciapiede. Da quanto emerso, in base alla ricostruzione affidata alle forze dell’ordine, il centauro avrebbe fatto tutto da solo, e durante la caduta avrebbe impattato in maniera violenta con l’asfalto, perdendo la vita. Sul posto si sono recati gli uomini del personale del 118 con un’ambulanza e un auto-medica, oltre a polizia stradale e carabinieri, ma per il motociclista non vi è stato nulla da fare. Non sono state rese note le generalità della vittima.

