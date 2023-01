Incidenti oggi, 35enne travolto a Matera: morto sul colpo/ 76enne deceduto a Pavia

Andiamo a scoprire anche oggi, sabato 21 gennaio 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia. Sulle strade italiane non passa purtroppo giorno in cui non si verifichino dei morti e anche nelle ultime ore le vittime sono state diverse. Cominciamo da quanto avvenuto ieri nella regione Basilicata, precisamente fra Laterza e Matera, dove ha perso la vita un ragazzo di 35 anni. La vittima, come riferito dai media locali, si chiamava Francesco Nigo ed è morto lungo la strada statale 7 dopo essere stato travolto da un furgoncino.

L’uomo era in sella sua bicicletta e sarebbe stato investito dopo una doppia curva: l’autista del mezzo a motore avrebbe invaso la corsia opposta colpendo in pieno il ciclista. A seguito dell’impatto il 35enne è rimasto esanime a terra per via delle gravissime ferite riportate, e nel giro di pochi istanti ha perso la vita. Quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per il 35enne non vi era già più nulla da fare: in seguito sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri per stabilire con esattezza quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, ALTRO CICLISTA INVESTITO: 76ENNE TRAVOLTO A PAVIA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello che ha visto purtroppo la morte di un altro ciclista. In questo caso ci troviamo in provincia di Pavia, in Lombardia, precisamente a Landriano. Nella giornata di ieri, venerdì 20 gennaio, un uomo di 76 anni a bordo di una bicicletta ha perso il controllo della sua due ruote dopo essere finito sopra una pozzanghera, cadendo a terra.

Sfortunatamente per l’anziano ciclista, proprio in quegli istanti passava di lì un camion che l’ha travolto in pieno, non avendo possibilità di frenare. Il mezzo pesante stava transitando mentre dalla direzione opposta stava arrivando un altro camion di conseguenza l’impatto con il ciclista è stato inevitabile. Sul posto gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo.

