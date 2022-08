Incidenti oggi, 23enne morta a Nola/ A Milano moto contro palo: deceduto 35enne

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, sabato 6 agosto 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatesi nelle scorse ore nel nostro Paese. Partiamo da quello registrato in località Nola, in provincia di Napoli, dove a morire è stata una giovane studentessa di soli 23 anni. La vittima, come scrive Fanpage, si chiamava Chiara Mastrojanni, e la stessa era a bordo di una moto guidata da un uomo che all’improvviso ha perso il controllo del proprio mezzo, nei pressi della rotatoria in via Onorevole Francesco Napolitano, all’intersezione con via Nazionale delle Puglie.

Bollettino vaccini covid oggi 6 agosto/ 139.8 milioni di dosi somministrate

Ignoti i motivi che hanno spinto il motociclista alla caduta, attualmente in corso di aggiornamento, fatto sta che la 23enne è morta praticamente sul colpo, visto che, nonostante l’arrivo degli uomini del 118 in pochi minuti, per la stessa non c’è stata nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati a seguito della caduta. Si è invece miracolosamente salvato il centauro alla guida, che ha riportato alcuni politraumi ma che si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Nola, giudicato in condizioni fisiche non gravi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 agosto/ -84 ricoverati, positività 14.9%

INCIDENTI OGGI, MORTO UN MOTOCICLISTA 35ENNE A MILANO

Chiara Mastrojanni era originaria di San Paolo Belsito, una cittadina del Nolano, e ovviamente la comunità locale è rimasta sconvolta dopo aver appreso la notizia della sua morte. Numerosi i messaggi di cordoglio, soprattutto su Facebook, da parte di amici e conoscenti.

Fra gli incidenti che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto a Milano, e che ha visto anche in questo caso il coinvolgimento di una moto. A morire è stato un ragazzo di 35 anni, che con il suo mezzo a due ruote è andato a sbattere contro un palo. L’episodio si è verificato in via Ripamonti, nei pressi di via Macconago, e la vittima è deceduta sul colpo. I sanitari del 118 si sono recati celermente sul luogo dell’incidente, ma per il 35enne motociclista non vi è stato purtroppo nulla da fare.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 agosto/ Positività 17.1%, -348 ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA